Joey Veerman werd niet opgeroepen door Ronald Koeman voor de huidige interlandperiode, maar of de Volendammer daar flink van baalt is maar sterk de vraag. Op Instagram deelt Chantalle Schilder, zijn vriendin, beelden waarop te zien is dat de middenvelder van PSV flink losgaat tijdens de kermis in Volendam samen met voormalig teamgenoot en goede vriend Henk Veerman.

Op beelden die Chantalle Schilder, de vriendin van Veerman en moeder van zijn twee kinderen, op Instagram deelt, lijkt de voetballer het flink naar zijn zin te hebben tijdens de jaarlijkse Kermis in Volendam. Het is dan ook maar sterk de vraag of hij het mislopen van een plek in de Oranje-selectie voor de huidige interlandperiode betreurt, want dan had hij het feest aan zich voorbij moeten laten gaan.

'Wat een feest'

Op de beelden is te zien dat Veerman en zijn vrienden losgaan tussen de hossende Volendammers tijdens een optreden van bekende Volendamse zanger Jan Dulles. Ook Henk Veerman (FC Volendam) is van de partij en duikt op tussen de dansende mensen met een blikje bier in zijn handen. Samen zingen zij op z'n Volendams mee met de tekst: "Kermis op de Dijk is een feest voor iedereen."

'Wat een feest, met onze vrienden, zo genoten', schrijft Schilder bij de beelden. Uit de reacties blijkt dat de aanwezigen het flink naar hun zin hebben gehad. 'Was geweldig', schrijft een van de bezoekers. 'Kermis! Het mooiste wat er is', schrijft een ander.

Wedstrijden

De PSV'er lijkt de nederlaag tegen Telstar en zijn misgelopen transfer inmiddels te zijn vergeten en kan voorlopig nog even genieten van wat vrije tijd. De eerstvolgende wedstrijd van de Eindhovenaren staat gepland op 13 september. Dan nemen zij het in Nijmegen op tegen NEC.

Henk Veerman zal tijdens de kermis ongetwijfeld nog even hebben nagenoten van zijn doelpunt tegen Ajax (1-1). De Volendammer was dankzij een fraai afstandsschot verantwoordelijk voor de 1-0 van FC Volendam.

