Feyenoord leed in de Europa League tegen Aston Villa de tweede nederlaag op rij, maar na afloop was coach Robin van Persie tevreden over wat hij gezien had. Zijn ploeg maakte het Aston Villa namelijk enorm lastig en had genoeg kansen om er een resultaat uit te slepen. Ook werd er een goal van Feyenoord afgekeurd en daarover kwam Van Persie met een opmerkelijke onthulling.

"Normaal gesproken krijg je niet zoveel kansen tegen zo'n team. Wij vandaag wel, minimaal acht. Ik heb echt een heel goed Feyenoord gezien", vertelde de oud-spits op een persconferentie in De Kuip. Van Persie maakt zich geen zorgen over de vele gemiste kansen. "Die gaan er een volgende keer wel in. Daar ben ik heilig van overtuigd. We hebben goed gespeeld, dat is waar ik naar kijk. Tegen Braga was het vorige week niet goed, vanuit dat oogpunt heb ik echt wel een reactie gezien."

Scheidsrechter biedt excuses aan Van Persie aan

Feyenoord leek na een half uur de score te openen. Het doelpunt met het hoofd van Ayase Ueda werd afgekeurd omdat verdediger Tsuyoshi Watanabe bij die hoekschop een overtreding zou hebben gemaakt. "Er was blijkbaar een blok geplaatst door Watanabe, heel bijzonder", aldus Van Persie. "Normaal gesproken praat ik nooit met de scheidsrechter, maar nu heb ik hem in de rust toch even gevraagd uit te leggen wat er was gebeurd. De scheidsrechter zei een paar keer 'sorry'. Daarmee bedoelde hij volgens mij dat hij het verkeerd had gezien."

Van Persie vond dat sommige van zijn spelers het in de loop van de tweede helft wat lastiger kregen, vooral in de duels. "Ze hebben ervaren hoe het is om tegen Premier League-spelers te spelen, ook qua wenden en keren. Je ziet wel gewoon dat je tegen een topploeg speelt. Daar kunnen mijn spelers alleen maar van leren. Ik denk dat ze bij Aston Villa opgelucht zijn over het resultaat. Vandaag kon ik niet meer vragen van mijn spelers."

Sem Steijn baalt van gemiste kansen

Aanvoerder Sem Steijn baalde na afloop van de kansen die hij onbenut liet. De middenvelder zag veel van zijn schoten en een kopbal in de buurt van het doel worden geblokt. "Het is goed dat ik op die positie kom en kansen creëer. Vandaag lukte het alleen even niet. Ik moet gewoon rustig blijven en mijn ding doen op dat soort momenten", vertelde Steijn in een eerste reactie bij Ziggo Sport.

Steijn had gezien dat hij niet de enige Feyenoorder was die tegen Villa faalde in de afwerking. "In de eerste helft hadden we gewoon moeten scoren en kort na rust ook. Dan loopt zo'n wedstrijd anders. Ik stond wel met het kippenvel op het veld, vanwege de manier waarop wij voor elkaar hebben geknokt."

Vier dagen eerder moest Steijn de uitwedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie nog overslaan omdat hij ziek was. Daarvan was hij op tijd hersteld. "Dat moet ook wel, als je in dit tempo mee moet vandaag. Als je kijkt naar de lichamen die die gasten hebben. Dan moet je aan de bak. Op een gegeven moment was de pijp leeg. Ik denk dat ik voetballend gezien een prima wedstrijd gespeeld heb", vertelde de Feyenoorder op een persconferentie na het duel. "Ik houd hier veel vertrouwen aan over voor de komende wedstrijden."

Steijn beklaagde zich vorige week na de nederlaag bij SC Braga nog over het egoïstische spel van sommige ploeggenoten. "Ik heb het er kort met de trainer over gehad en ook met de medespelers. We hebben het niet groter gemaakt dan het is."

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.