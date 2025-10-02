Een ongelooflijk moment in de Europa League. AS Roma kreeg in het duel tegen Lille vlak voor tijd maar liefst drie keer de kans om vanaf de penaltystip gelijk te maken, maar de Turkse doelman Berke Özer zorgde voor een onvervalste 'hattrick' aan reddingen door er geen enkele door te laten.

Lille, met voormalig Feyenoord- en NEC-speler Calvin Verdonk in de basis, kwam al na vijf minuten op voorsprong via Hakon Haraldsson en wist die voorsprong heel lang vast te houden, maar in de slotfase leek het alsnog mis te gaan.

Na een hoekschop vanaf rechts raakte Aisa Mandi de bal met de hand in het strafschopgebied. Na een VAR-check wees scheidsrechter Erik Lambrechts tien minuten voor tijd resoluut naar de stip, maar wat er toen gebeurde, had zelfs de beste scriptschrijver ter wereld niet kunnen bedenken.

Keeper Lille pakt drie penalty's op rij

Artem Dovbyk was de aangewezen man om de penalty te nemen, maar hij schoot zwak en laag naar rechts. Berke Ozer redde zonder problemen, maar kwam te vroeg van zijn lijn. Dovbyk kreeg daarop een nieuwe kans om te scoren en hij koos weer voor de rechterhoek, maar dat deed de Turkse doelman ook. Hij redde dus opnieuw, maar het werd een volledige herhaling van zetten aangezien hij opnieuw te vroeg van zijn lijn was gekomen.

Roma kreeg daardoor dus een derde kans om de penalty opnieuw te benutten. Spits Dobyk had het wel gehad en besloot niet meer een derde poging te wagen. Teamgenoot Matias Soulé dacht het geheim te hebben gevonden van de keeper en schoot de bal in tegenstelling tot Dovbyk in de linkerhoek. Daar had Ozer echter op gerekend en hij pakte voor de derde keer in drie minuten een penalty. Deze keer overtrad hij daarbij geen regels en dus kon Lille eindelijk opgelucht ademhalen.

Dat konden ze helemaal toen de scheidsrechter zo'n tien minuten later voor het einde floot. Lille boekte daarmee een knappe uitzege in Rome en heeft na de eerdere overwinning op SK Brann nu zes punten uit twee duels. Roma blijft op drie punten staan.

