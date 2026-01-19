Dennis te Kloese heeft een standpunt ingenomen inzake de positie van Feyenoord-coach Robin van Persie. De directeur denkt er nog niet over na om de trainer van de Rotterdammers te ontheffen uit zijn functie.

Feyenoord gaat op het moment door een diep dal. Inmiddels zijn de Rotterdammers al zes duels zonder zege en daar kwam afgelopen zondag de uiterst pijnlijke nederlaag tegen stadsgenoot Sparta bij in de eigen Kuip. Shaqueel van Persie wist bijna zijn vader te redden van een nieuwe nederlaag, maar door Joshua Kitolano werd het 4-3 voor de ploeg uit Spangen in de Rotterdamse derby.

Situatie van Van Persie

Op de persconferentie na de wedstrijd werd Van Persie al de onvermijdelijke vraag gesteld, hoe hij dacht over zijn eigen toekomst. De coach vertelde dat hij zelf absoluut nog niet dacht aan opstappen en dat hij door zijn ervaring bekend is met het omgaan met kritiek in de voetballerij. Van Persie hoopt dat hij de tijd krijgt van de Feyenoord-directie om de ploeg weer op de rit te krijgen en de tweede plek in de Eredivisie te behouden. Het gat met de nummer drie Ajax is inmiddels verkleind tot twee punten en het gat met de nummer vier NEC bedraagt vier punten.

Voor Te Kloese is het in ieder geval duidelijk dat hij achter Van Persie blijft staan. Hij stelde de trainer aan na het ontslag van Brian Priske vorig seizoen en die keuze is voor de algemeen en technisch directeur nog altijd de juiste. Als Te Kloese door het Algemeen Dagblad wordt gevraagd naar wat hij denkt over een mogelijk ontslag van Van Persie, geeft de beleidsbepaler aan dat dit 'niet aan de orde is'.

Schema Feyenoord

Voor Van Persie wacht er een lastige periode waarin hij het voor Feyenoord om zal moeten draaien, zodat hij zijn baan kan houden. Donderdag wacht een wedstrijd tegen Sturm Graz, een duel dat gewonnen moet worden om nog enigszins uitzicht te houden op een plek in de play-offs van de Europa League. Vervolgens wachten achter elkaar Heracles Almelo, Real Betis en vervolgens PSV.

