Willem van Hanegem heeft zondag met verbazing naar alles rondom de wedstrijd van Feyenoord gekeken. De Rotterdammers gingen met 4-3 onderuit tegen stadsgenoot Sparta, maar vooral de uitspraken van Quinten Timber na afloop van de wedstrijd deden stof opwaaien.

Afgelopen zondag barste de bom bij de Rotterdamse club. Voor de wedstrijd gaf trainer Robin van Persie aan dat hij middenvelder Quinten Timber op de bank had gezet, omdat hij niet genoeg werklust liet zien op de trainingen. Dat schoot achteraf in het verkeerde keelgat bij de middenvelder zelf. Timber gaf zelf ook een interview bij ESPN en zei daarin dat hij het 'een grote poppenkast' vond en 'het jammer vond dat de trainer hem niet in bescherming nam'. Daarnaast liet Timber ook weten het oneens te zijn met Van Persie zijn uitspraken.

Naast de persoonlijke vete tussen Van Persie en Timber, ging het ook niet goed op het veld bij Feyenoord. Topscorer Ayase Ueda was niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Sparta en zonder de Japanner ging Feyenoord de boot in. De thuisploeg kwam nog knap terug via doelpunten van Shaqueel van Persie, maar Joshua Kitolano deelde uiteindelijk in de laatste minuut de genadeklap uit. Feyenoord verloor met 4-3 van Sparta en is daarmee nu zes duels zonder zege.

Willem van Hanegem

In zijn column in het Algemeen Dagblad vertelt Van Hanegem over zijn gevoel tijdens het kijken van Feyenoord - Sparta. Het icoon van De Kuip fronste allereerst zijn wenkbrauwen door het ontbreken van Ueda. "Ik zie de gekste dingen. Ayase Ueda deed niet mee. Hij was niet geblesseerd, maar hij had niet zo lekker getraind, voelde zich niet top. Nou en?"

Kijkend naar de kwestie tussen Timber en Van Persie, begrijpt Van Hanegem de middenvelder in ieder geval. De oud-voetballer vindt dat Timber ook naar buiten mag treden met zijn mening, aangezien zijn coach dit ook elke week doet. Ook denkt Van Hanegem dat Timber gesterkt is in zijn mening, omdat andere spelers in de kleedkamer dit ook vinden.

Erger vindt Van Hanegem dat Feyenoord-fans en spelers bang zijn voor de huidige nummer drie en vier van de ranglijst Ajax en NEC. "Het is toch ongelooflijk dat er supporters van Feyenoord chagrijnig zijn omdat NEC op zaterdagavond heeft gewonnen."