Na de Champions League vorige week is het deze week de tijd voor de Europa League. Feyenoord komt in actie tegen SC Braga uit Portugal. Voor die trip laat Robin van Persie drie spelers thuis. Daartegenover staat de terugkeer van drie anderen.

Leo Sauer, Ayase Ueda en Givairo Read stappen niet op het vliegtuig naar Portugal en blijven achter in Rotterdam. 'Zij krijgen rust', valt te lezen in een verklaring op de site van Feyenoord. Van Persie heeft daarentegen wel Hwang In-beom, Jordan Lotomba en Gonçalo Borges terug. De twee eerstgenoemden keren terug van een blessure, terwijl Borges twee wedstrijden ontbrak wegens privéomstandigheden.

Groepsfase Europa League

Feyenoord, de nummer 3 van de Eredivisie van vorig seizoen, wist zich vorige maand niet te plaatsen voor de Champions League. Na de nederlaag in het tweeluik tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van het toernooi ging de ploeg automatisch door naar de eerste fase van Europa League.

Aston Villa, Panathinaikos, VfB Stuttgart, Celtic, FCSB, Sturm Graz en Real Betis zijn de andere tegenstanders in de groep. Braga eindigde vorig seizoen als vierde in Portugal en plaatste zich afgelopen zomer via de voorronden voor de Europa League.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.