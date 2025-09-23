Het seizoen is in volle gang, maar voetballers hebben zo nu en dan tijd om wat andere dingen te doen dan op het voetbalveld staan. Quinten Timber is een van hen: de Feyenoorder krijgt in eigen stad een eervolle taak.

De international van het Nederlands elftal mag vrijdag namelijk de eerste, ceremoniële pitch gooien tijdens het EK honkbal. Dat toernooi wordt gehouden in Rotterdam, natuurlijk de stad van Feyenoord. Timber gooit de bal voor de halve finales.

De roots van de 24-jarige middenvelder van Feyenoord liggen op Curaçao, dat is een van de hofdleveranciers van het Koninkrijksteam. Dat team won de drie groepswedstrijden en kent zo een gewenste start van het EK.

Grote zeges in Rotterdam

Nadat Groot-Brittannië (9-3) en Frankrijk (13-4) met ruimte cijfers werden verslagen, lukte dat ook tegen Israël. In het Neptunus Familiestadion werd het liefst 9-1. Daardoor eindigt Nederland als groepswinnaar. De nummer ééns en twee van elke poule plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales.

Recordkampioen

Nederland, dat met liefst 24 titels recordkampioen is, is dus al zeker van een plek bij de laatste acht. De finale in Rotterdam vindt overigens plaats op zaterdag 27 september.

Timber is niet de enige bekende Nederlander die de eerste bal mag werpen. Een dag voor hem is de bekende muzikant Bizzey aan de beurt vlak voor de kwartfinales.

Drukke week voor Quinten Timber

Het zijn drukke tijden voor Timber, die zijn aanvoerdersband kwijtraakte bij Feyenoord. Hij is gewoon basisspeler en speelt deze week twee duels. Woensdagavond staat het uitduel in de Europa League tegen het Portugese Braga op het programma. Komende zondag wacht het lastige duel bij FC Groningen in de Eredivisie. Feyenoord verspeelde zondag voor het eerst punten in de competitie. Uit bij AZ werd het door een pingel in de laatste minuut 3-3.

