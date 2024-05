Feyenoord helpt met zege op NEC aartsrivaal Ajax aan Europees voetbal

Feyenoord speelde nergens meer voor in speelronde 33 van de Eredivisie, maar deed z'n sportieve plicht door in Nijmegen te winnen van NEC. Daarmee hielpen de Rotterdammers aartsrivaal Ajax.

NEC - Feyenoord was een herhaling van de bekerfinale. Maar waar NEC toen meer aanspraak had op een zege (of op z'n minst een gelijkspel), daar was het in de competitie anders. Feyenoord was heer en meester in De Goffert, en pakte daar uiteindelijk drie punten.

Snelle goal en rode kaart

In de eerste helft opende Calvin Stengs de score: 0-1. Vlak na rust leek de wedstrijd even compleet te ontbranden toen in een tijdsbestek van vier minuten NEC scoorde én een rode kaart kreeg. Eerst krulde Kodai Sano de bal heerlijk achter Feyenoord-keeper Justin Bijlow (1-1). Vervolgens kreeg Bram Nuytinck vlak daarna direct rood. Hij haalde de doorgebroken Ayase Ueda neer.

Goals in de slotfase

Omdat de actie buiten het strafschopgebied was, kreeg Feyenoord geen penalty maar een vrije trap. Daar kwam nog niks uit, maar even later stond het wel 1-2. Yankuba Minteh zette de Rotterdammers weer op voorsprong. Tegen tien man kwam Feyenoord vervolgens nog even in de problemen toen supersub Sontje Hansen de 2-2 maakte toen hij net in het veld stond. Maar in de slotfase bepaalde Ueda de eindstand op 2-3.

Ajax definitief vijfde

Met de zege hielp Feyenoord rivaal Ajax. Omdat de Amsterdammers in eigen huis eenvoudig wonnen van Almere City, verstevigden ze hun vijfde plek. De laatste achtervolgers NEC en FC Utrecht kwamen niet tot een zege, waardoor Ajax nu officieel zeker is van plek vijf. NEC en FC Utrecht kunnen Ajax niet meer inhalen in de laatste wedstrijd en zijn dus veroordeeld tot de play-offs om Europees voetbal. Ajax gaat sowieso de voorronden van de Europa League in.