Hattrickheld Steven Bergwijn laat zich zien in aanloop naar EK: Ajax verzekert zichzelf van voorronde Europa League

Ajax heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van Almere City. In een weinig spectaculaire wedstrijd verzekerden de Amsterdammers zich zo van de tweede voorronde van de Europa League. Steven Bergwijn was met een hattrick de man van de wedstrijd. Hij besliste de wedstrijd eigenhandig in het laatste kwartier van de eerste helft. Almere City is ondanks het verlies officieel gehandhaafd in de Eredivisie.

De 33e speelronde en tevens laatste thuiswedstrijd van Ajax stond in het teken van het behouden van de vijfde plaats. Alleen dan zou Ajax zich direct plaatsen voor de voorrondes van de Europa League. Het was nog wel afhankelijk van wat achtervolger NEC zou doen thuis tegen Feyenoord, dat werd 2-3. Dus Ajax was bij winst geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League.

In een vrij lege Arena begon de wedstrijd vrij matig en was de sfeer ook vrij matig. In niets was te horen of te zien dat Ajax nog ergens voor speelde. De eerste twintig minuten was er nog geen doelpoging te tellen en was het vooral Ajax dat rustig aan het rondtikken was. Almere groef zich in en besloot de hele wedstrijd te gaan tegenhouden. Dat ging goed tot de 28e minuut toen de eerste doelpoging van Ajax meteen raak was.

Mooie sologoal Bergwijn

Steven Bergwijn, die weer in de basis stond na zijn schorsing, combineerde mooi met Brian Brobbey en kon binnen de zestien doelman Nordin Bakker verschalken. Het zou daarna hard gaan, want in de 34e en 38e minuut scoorde Bergwijn weer. Een hattrick binnen tien minuten dus. De tweede goal was een beauty van afstand. Een afgeslagen corner belandde voor zijn voeten en hij volleerde de bal direct uit de lucht hard in de hoek. Bergwijn oogde bevrijd en een kneiterwitte lach toonde op zijn gezicht.

Want de aanvoerder kreeg behoorlijk wat kritiek te verduren de afgelopen tijd. Na zijn gedrag bij De Klassieker en zijn domme rode kaart van een aantal weken geleden. Zelfs zijn plek in Oranje kwam ter discussie, maar dat alles speelde hij zondagmiddag in een zonovergoten Arena van zich af. Dat liet hij ook wel zien in zijn solo bij de derde goal. Eigenhandig veroverde hij de bal op dertig meter van de goal van Almere, ging met de bal aan de haal, omspeelde een stuk of vier Almere-verdedigers en rondde in de korte hoek af.

Mijlpaal voor Steven Berghuis

Na rust kwam Steven Berghuis in de ploeg. De vleugelspeler van Ajax kampte tijden lang met een blessure en maakte vorige week in Volendam weer wat minuten. Zondagmiddag was zijn vijfhonderdste profwedstrijd in zijn carrière, een mooie mijlpaal voor de creatieveling. Hij bracht gelijk wat extra's in de ploeg bij Ajax met wat splijtende passes, maar tot goals zou het niet meer leiden. De tweede helft was vrij sober en bij vlagen saai. Ajax geloofde het wel en Almere kon geen grote kansen creëren.

Zo eindigt Ajax een rampseizoen op de vijfde plaats in de Eredivisie. Er moet nog één wedstrijd gespeeld worden volgende week maar die is voor spek en bonen. Ondanks het rampseizoen speelt Ajax dus Europees voetbal volgend seizoen, waarin het zich wil revancheren, zichzelf opnieuw wil opbouwen. Daar zal een boel voor nodig zijn, maar dat de topspelers weer fit zijn, biedt veel hoop voor Ajax.