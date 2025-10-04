Hij is dit seizoen een van de uitblinkers bij FC Utrecht: Gjivai Zechiël. De Feyenoord-huurling is een vaste kracht op het middenveld van Ron Jans en maakt zo zijn minuten. Nu staat de bijzondere wedstrijd tegen Feyenoord op het programma. "Die wedstrijd zit in mijn hoofd, daar praat ik al sinds het wedstrijdprogramma bekend is over."

In gesprek met het Algemeen Dagblad kijkt Zechiël uit naar het treffen met zijn oud-ploeggenoten. "Hopelijk sta ik in de basis. Ik verwacht tegen Valente of Targhalline te spelen. Ze hebben een roulerend middenveld, met ook Steijn en Quinten (Timber red.). Maar als Targhalline speelt, dan is hij wel een echte zes en sta ik tegen hem, denk ik.”

De Kuip

De terugkeer in De Kuip staat al een tijdje omcirkeld in de agenda van Zechiël. "Die wedstrijd zit in mijn hoofd, daar praat ik al sinds het wedstrijdprogramma bekend is over. Tuurlijk kijk ik daar naar uit en heb je het er erover met je oude teamgenoten, dat je tegen hen speelt.”

Dan treft hij ook zijn oud-trainer Robin van Persie. "Er zijn in het verleden een paar dingen gebeurd. Maar die hebben we volwassen uitgesproken en daar zijn we goed uitgekomen. Robin en ik hebben een normale band met elkaar.”

"Ik wil me elke week weer laten zien, ook tegen Feyenoord. Het is voor mij een extra leuke wedstrijd om te spelen, dat is zo. Robin werkt op zijn manier, ik dit seizoen op mijn manier. Misschien zien we elkaar volgend seizoen.”

'Topclub-onwaardig'

Van Persie krijgt de laatste tijd regelmatig kritiek te verwerken. Ook Chris Woerts sprak zich uit over de trainer van Feyenoord en dan met name over de kwestie van het aanvoerderschap in Rotterdam. "Het is een van de grootste blunders van Van Persie."