Robin van Persie heeft de knoop doorgehakt: Sem Steijn draagt de aanvoerdersband bij Feyenoord, Givairo Read en Anass Hadj Moussa zijn reservecaptains. Toch blijft het thema onderwerp van gesprek. Chris Woerts, voormalig commercieel directeur van de Rotterdammers steekt zijn ongezouten mening niet onder stoelen of banken. "Het is een van de grootste blunders van Van Persie", stelt Woerts.

In De Maaskantine, de Sportnieuws.nl-podcast, geeft voormalig trainer Robert Maaskant een voorzet. "Die Hadj Moussa is aanvoerder bij Feyenoord. Hij spreekt de taal niet en verschijnt daarom niet voor de camera’s. Hoe kijk jij daarnaar?", vraagt Maaskant aan Woerts, die meteen vurig van start gaat. "Het is een van de grootste blunders van Robin van Persie dat hij Quinten Timber niet als aanvoerder heeft behouden. Timber is een ervaren speler met aanzien bij scheidsrechters."

Kritiek op de huidige aanvoerders

Woerts heeft ook geen goed woord over voor de huidige situatie rondom het aanvoerderschap. "Nu heb je een tweede aanvoerder van negentien, die alles nog moet leren en elke keer wordt gewisseld omdat hij het lichamelijk niet aankan. En dan heb je Hadj Moussa, die spreekt geen Engels en Nederlands. Dat is natuurlijk lachwekkend, topclub-onwaardig", stelt de oud-directeur van Feyenoord.

Complimenten voor Steijn

Toch is er ook ruimte voor positieve geluiden. "Steijn verrast me positief. Hij is een verstandige jongen en heeft de goede dingen gezegd na afloop van het duel tegen Braga. Borges en Diarra maakten er helemaal niets van. Het leek wel Circus Boltini aan de zijkant en die kwamen nog geen lantaarnpaal voorbij. Ze hebben gewoon egoïstisch gespeeld."

De analyse van Woerts is niet mals, maar hij prijst Steijn om zijn pragmatische aanpak. "Als dienende speler, die het moet hebben van aanvoer van de flanken, mag je toch zeggen als er geen enkele bal komt. Steijn heeft dat goed opgepakt."

Feyenoord naar Coolsingel?

Ondanks de kritiek op het aanvoerderschap is Woerts positief over de prestaties van Feyenoord. Met 19 punten uit zeven wedstrijden doet de ploeg het uitstekend. "Ze doen het heel goed, beter dan vorig jaar met die Priske", merkt Woerts op.

Wanneer hem gevraagd wordt of Feyenoord op weg is naar de Coolsingel, blijft hij voorzichtig optimistisch. "Het is tegenwoordig in de Eredivisie de lamme tegen de blinden, maar Feyenoord maakt wel de meest stabiele indruk van alle top drie clubs. Dat verrast me eerlijk gezegd, want ik had gedacht dat PSV met twee vingers in de neus kampioen zou worden."

