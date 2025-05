Feyenoord-icoon Joop van Daele (77) overleden: winnende goal in strijd om wereldbeker kostte hem zijn bril

Feyenoord-legende Joop van Daele is op 77-jarige leeftijd overleden. De oud-voetballer won met de Rotterdamse club de Europacup I en bezorgde ze hoogstpersoonlijk de wereldbeker. Aan die tweede prijs zat een bijzonder verhaal door de bril van Van Daele.

Van Daele speelde in totaal tien jaar voor Feyenoord en vierde grote successen in Rotterdam. Hij werd drie keer landskampioen, won één keer de KNVB Beker en won grote internationale prijzen. Van Daele was in 1970 van de partij toen de Rotterdamse club in de finale van de Europacup I met 2-1 van Celtic wist te winnen. Hij bleef echter het hele duel op de bank.

Hij speelde wel een grote rol in de strijd om de wereldbeker later dat jaar. Feyenoord nam het in een tweeluik op tegen Estudiantes, de kampioen van Zuid-Amerika was. In Buenos Aires werd het 2-2 en in de return in De Kuip scoorde Van Daele, die met een bril voetbalde, het enige doelpunt met een hard schot.

Kapotte bril

Dat konden de Argentijnen slecht verkroppen en zij besloten dan ook om de bril van Van Daele af te pakken. Oscar Malbernat greep die van de neus van de Nederlander en gaf hem aan ploeggenoot Carlos Pachamé, die de bril vervolgens op de grond kapot stampte.

De Argentijn sprak zich jaren later in het tijdschrift Hard Gras uit over het moment: "Die kerel zette zijn bril op als ze in de aanval waren en weer af als ze gingen verdedigen. Maar het was duidelijk tegen de regels, dus een van ons pakte hem zijn bril af en toen ging die stuk. "

Leven na voetbalcarrière

Van Daele werd na zijn carrière als speler nog trainer. Hij was assistent bij Excelsior en Fortuna Sittard. Bij die eerste club was hij van 1988 tot en met 1990 ook nog een tijdje trainer. Van Daele werkte later nog als scout voor Feyenoord en was af en toe te zien op RTV Rijnmond als analist.