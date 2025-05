Verdriet in Argentinië: voetballer die Nederland van WK-titel afhield overleden

In Argentinië is men opgeschrikt door het overlijden van een de landgenoten die het WK voetbal heeft gewonnen. Op 77-jarige leeftijd overleed een voormalig international, die nog een rol had in de WK-finale tegen het Nederlands elftal in 1978.

Het gaat om Luis Galván, zo meldt de voetbalbond AFA van het Zuid-Amerikaanse land. Hij was onderdeel van de selectie die in 1978 in eigen land het WK won. In de finale werd Oranje na verlenging verslagen. Het werd uiteindelijk 3-1.

Volgens lokale media lag Galván al enige weken in een ziekenhuis met een longontsteking. "De AFA en haar hele bestuur bestuigen hun oprechte medeleven aan zijn familie en vrienden in deze pijnlijke tijd", aldus de voetbalbond.

Galván vormde op het WK een duo met de aanvoerder Daniel Passarella. Ook was hij vier jaar later nog actief op een eindtoernooi. Toen deed hij mee aan het WK van 1982 in Spanje. Nederland was toen niet geplaatst. Het was overigens het eerste eindtoernooi waar Diego Maradona aan deelnam. Galván speelde in totaal 34 interlands en kwam nagenoeg zijn hele loopbaan uit voor Tallares, in zijn thuisland.

Drie keer wereldkampioen

Het WK van 1978 was het eerste wereldkampioenschap waar de Argentijnen wisten te winnen. Dat kunstjte herhaalden ze in 1986 met een uitblinkende Maradona en in 2022 in Qatar toen Frankrijk (3-3) na strafschoppen werd verslagen. Voglend jaar zijn ze in Canada, de Verenigde Staten en Mexico dus de titelverdedigers.