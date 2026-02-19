Feyenoord heeft groot nieuws gemeld over winteraanwinst Raheem Sterling. De Engelse buitenspeler is speelgerechtigd en kan aanstaande zondag meedoen in de competitiewedstrijd tegen Telstar.

Op 12 februari kondigde Feyenoord één van de grotere transfers uit de geschiedenis van de club aan. Viervoudig Premier League-winnaar Raheem Sterling werd aan de selectie toegevoegd. De 31-jarige buitenspeler die in het Jamaicaanse Kingston werd geboren, speelde al maanden niet meer bij zijn club Chelsea. Sterling liet zijn contract ontbinden, waardoor Feyenoord hem transfervrij kon vastleggen. De Rotterdammers hebben hem een contract tot het einde van het seizoen voorgeschoteld.

Voor Sterling werd speciaal een kort trainingskamp naar België belegd door Feyenoord. De Engelsman kon dan alsnog meetrainen omdat hij nog geen werkvergunning had en hij maakte indruk tijdens de oefensessies. Nu is een dergelijk trainingskamp in ieder geval niet direct meer nodig. Sterling is volgens Feyenoord volledig speelgerechtigd en zijn werkvergunning is helemaal op orde.

Mogelijk debuut voor Sterling

Sterling kan door die werkvergunning aanstaande zondag zijn debuut gaan maken. Dan staat voor Feyenoord de competitiewedstrijd tegen Telstar op het programma. Om 20:00 uur wordt er zondag afgetrapt in de Kuip. Voor Feyenoord is een zege broodnodig voor het goede gevoel. De Rotterdammers wonnen de laatste competitiewedstrijd weliswaar met 1-0 van Go Ahead Eagles, maar het spel was erg pover en de ploeg van Robin van Persie lijkt nog lang niet uit de crisis. Wel staat Feyenoord nog altijd tweede in de Eredivisie door missers van Ajax en NEC.

Green light for Raheem🚦



✔️ Work & residence permit approved. pic.twitter.com/SuWwEe2VzU — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 19, 2026

De Engelse buitenspeler kan zelf in ieder geval niet wachten om zijn eerste minuten te maken voor de Rotterdamse fans. Die noemde Sterling al meer dan eens 'zeer gepassioneerd' en ook zijn welkome onthaal maakte op de 82-voudig international van Engeland een grote indruk.

