Feyenoord was de afgelopen dagen op een kort maar krachtig trainingskamp in Tubeke in België. Raheem Sterling heeft kennis kunnen maken met de groep en speelde tal van spellen met de selectie van Robin van Persie. Dat valt allemaal te zien op de video's die Feyenoord deelde van het kamp. De selectie is terug in Rotterdam, maar nog altijd is de werkvergunning van Sterling niet rond.

Feyenoord deelde woensdag de eerste bewegende beelden van Raheem The Dream Sterling in dienst van Feyenoord. Inmiddels is de groep weer teruggekeerd in Rotterdam van het trainingskamp in Tubeke waar veel meer werd gedaan dan alleen voetballen. Robin van Persie had al aangegeven veel aan de teamgeest te willen werken, en dat is gelukt zo te zien. Tal van balspellen werden er gespeeld met veel lachende gezichten. Waaronder dus die van Sterling.

Werkvergunning

Of het nou bewust was of niet, Feyenoord deelde geen plaatjes van een voetballende Sterling, wel zien we hem in het krachthonk en een potje boksen. Ook werd er voetvolley gespeeld. Daarbij was Van Persie aandachtig toeschouwer.

Maar nu Feyenoord weer terug is in Nederland, zal er verder getraind worden zonder Sterling. Zijn werkvergunning is nog niet rond en wat de status daarvan is, is ook onduidelijk. Feyenoord heeft daarover nog niks gecommuniceerd.

De Rotterdammers hebben wel haast, want vrijdagmorgen is het laatste moment om Sterling op tijd in te schrijven. Lukt dat niet, dan zal hij zondag tegen Telstar nog niet zijn opwachting maken in het shirt van Feyenoord. Mogelijk dat Van Persie vrijdag op de persconferentie wat meer informatie heeft over Sterling.

