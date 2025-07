Anis Hadj-Moussa heeft een nieuw contract bij Feyenoord getekend. De verbintenis is verlengd tot medio 2030. Dat maken de Rotterdammers bekend op hun officiële kanalen. Eerder leek het er op dat de Algerijn mogelijk zou vertrekken naar Benfica.

In het seizoen 2024/25 debuteerde de Algerijn bij Feyenoord. In 43 wedstrijden in het shirt van de Rotterdammers kwam hij tot elf goals en vijf assists. Dat bleef niet onopgemerkt bij andere grote Europese clubs. Zo toonde Benfica na zijn debuutseizoen bij Feyenoord interesse in Hadj-Moussa.

'Ik ben hier nog niet klaar'

Feyenoord verloor deze zomer al sterkhouder David Hancko en ook Igor Paixāo zal zo goed als zeker vertrekken. Dat biedt ruimte voor de Algerijn om zich nog meer te laten gelden op de flanken. "Sinds ik hier een jaar geleden binnenkwam, heb ik al zoveel stappen gezet in mijn ontwikkeling", deelt de aanvaller op de clubwebsite.

"Van de faciliteiten, tot de staf en de spelers om me heen: alles is hier aanwezig om mezelf én elkaar naar een hoger niveau te blijven pushen", vervolgt hij. "Elke dag is een nieuwe kans om iets te verbeteren. Daar doe ik alles aan. Ik ben hier nog niet klaar."

Loopbaan

De 23-jarige vleugelspeler werd geboren in Parijs. Zijn eerste stappen als voetballer zette hij bij RC Lens. Vanuit Noord-Frankrijk trok hij naar België, waar hij speelde voor Olympic Charleroi en later Patro Eisden. Die laatste club uit Maasmechelen had connecties met Vitesse, dat hem in 2024 op huurbasis naar Nederland haalde. In Arnhem maakte hij indruk op Feyenoord, dat hem een jaar later naar De Kuip haalde. Sinds vorig jaar komt hij ook uit voor het Algerijns nationale team.

