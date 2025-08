Het is bijna niet te geloven, maar zijn fitheid blijft Justin Bijlow parten spelen. De keeper van Feyenoord heeft fysieke problemen en daardoor heeft trainer Robin van Persie een opvallende keuze gemaakt. Bijlow werd eerder verkozen tot eerste keeper, maar daar gaat nu een streep door.

Robin van Persie hakte deze zomer de knoop door dat Bijlow zijn eerste keeper zou zijn, boven Timon Wellenreuther. Maar laatstgenoemde zal alsnog zijn kansen krijgen in de komende weken, aangezien Bijlow opnieuw vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.

Van Persie legt op de eigen kanalen uit dat Bijlow weliswaar alles heeft meegedaan in de voorbereiding, maar nog niet fit genoeg is om meteen alle duels te keepen. En dus krijgt Wellenreuther de voorkeur. "Op dit moment moeten we een keuze maken voor aankomend weekend, met het oog op de wedstrijd tegen Fener (Fenerbahçe, red)." Die keuze is dus gevallen op Wellenreuther, omdat hij wel alle duels sowieso in actie kan komen.

De blessuregevoelige Bijlow moet voorlopig toekijken, al krijgt hij wel mooie woorden van zijn trainer. "Justin is hartstikke goed bezig, steeds fitter aan het worden, maar hij is op dit moment trainingsfit en niet wedstrijdfit om drie keer in de week te keepen." Daarom krijgt Wellenreuther weer het vertrouwen. "En dat zal voorlopig zo blijven."

Dat betekent dus dat Wellenruether de komende weken op doel staat. Hij zal onder meer het tweeluik met Fenerbahçe keepen in de derde kwalificatieronde van de Champions League én het eerst Eredivisieduel van dit seizoen tegen NAC.

Voortdurend blessures bij Bijlow

Dat ihet lichaam van de keeper hem in de steek laat, is zeker niet voor het eerst. Bijlow heeft - hoe cru het ook klinkt - bijna een abonnement op blessures en fysieke mankementen. De geboren Rotterdammer stond vorig seizoen 175 dagen aan de kant en miste zodoende 24 wedstrijden voor Feyenoord. Een jaar eerder was hij ook 123 dagen geblesseerd. De goalie moest 27 potjes van Feyenoord en het Nederlands elftal vanaf de zijlijn bekijken.

Heel veel blessureleed

De blessures varieërden de afgelopen jaren van een operatie aan de voet, een gebroken pols, een kuitblessure, een spierblessure en als laatste een knieblessure. Die knie lijkt nu dus weer op te spelen. Wellenreuther zal zijn plek innemen en dat doet hij zeker niet voor het eerst. De 29-jarige Duitser kwam in de afgelopen jaren tot 82 wedstrijden voor Feyenoord door al het blessureleed van Bijlow.

Andere opties voor Feyenoord

Feyenoord heeft net Plamen Andreev verhuurd. De 20-jarige keeper gaat een seizoen minuten maken bij Racing Santander, dat op het tweede niveau van Spanje actief is. De Rotterdammers hebben met Liam Bossin nog één keeper achter de hand.

In de onder 21 zitten nog vier keepers, waarvan Mannou Berger de bekendste is. De 20-jarige doelman werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij twee wedstrijden voor keepte in de Keuken Kampioen Divisie.

