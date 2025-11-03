Er komt eindelijk een einde aan het hoofdstuk in het boek van Feyenoord over stadion De Kuip. De club is druk bezig om de iconische thuishaven toe te eigenen. Al jaren speelt de Nederlandse topclub met het idee en het plan om De Kuip in eigen beheer te krijgen en die stap is nu heel dichtbij.

Feyenoord wil De Kuip in eigen handen krijgen. De Rotterdamse club investeert daarvoor jaarlijks 3 tot 5 miljoen euro extra in het stadion. Dat meldt Feyenoord maandag. Met het kopen van nieuwe aandelen wordt het belang van Feyenoord in De Kuip uitgebreid naar 95 procent. Daarmee wordt de huidige koploper van de Eredivisie eigenaar van het stadion, via een eenwording van het bestuur en het stadionbestuur. De raden van commissarissen van zowel de club als het stadion zijn akkoord.

'Het is het beste voor Feyenoord'

De Kuip en Feyenoord zijn nu nog twee aparte, zelfstandige bedrijven. Dat verandert als de aandeelhouders van Stadion Feijenoord akkoord gaan met de extra aandelenuitgifte. Dat gaat naar verwachting nog een aantal maanden duren. "We weten allemaal: Feyenoord is De Kuip en De Kuip is Feyenoord. De beoogde eenwording is daarom niet meer dan logisch. Het is het beste voor Feyenoord en het beste voor De Kuip", zegt Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord, op de website van de club.

'Er wordt al jaren over gesproken'

"Er wordt al jaren over het stadion gesproken. Nu zijn de plannen rond, inclusief een solide financieel fundament. Met deze stap kan Feyenoord echt baas in eigen huis worden, wat goed nieuws is voor onze hele voetbalorganisatie, voor onze supporters en al onze andere partners. Het borgt niet alleen de continuïteit van het stadion, maar ook de unieke identiteit van Feyenoord."

Hoog tijd

Lilian de Leeuw, directeur van Stadion Feijenoord, vindt het hoog tijd dat er iets aan het stadion gebeurt. "De club heeft enorme stappen gemaakt de laatste jaren. Het stadion, hoe sfeervol ook, loopt daarop achter. Dat moet snel beter. Mijn handen jeuken. Wij willen de ijzeren dame in ere herstellen en klaarmaken voor de toekomst. We hebben al een tijd mooie plannen, maar geen geld. Met dit voorstel lossen we dat probleem op."