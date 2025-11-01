Sem Steijn heeft exact de juiste reactie gegeven bij Feyenoord tegen FC Volendam, na zijn wissel vorige week tegen PSV. In de eerste helft scoorde hij de 2-0 voor de Rotterdammers en was hij eerder in voorebereidend werk ook belangrijk. Zijn reactie na de goal was ook tekenend.

Sem Steijn zal behoorlijk gebaald hebben vorige week. Uitgerekend in de grootste wedstrijd van het jaar tot dan toe werd hij door Robin van Persie op de bank gezet, als aanvoerder. Dat is natuurlijk een pijnlijk moment voor de Hagenees en zal wat hebben gedaan met zijn aanzien in de groep.

Goede wedstrijd Steijn

Maar Steijn kreeg in het duel met Volendam zoals verwacht wel weer een basisplaats en laat zich daarin direct gelden. Hij zorgt er met zijn loopvermogen voor dat Ayase Ueda weer vaak in scoringspositie komt, wat tegen PSV maar niet wilde lukken. De Japanner had wat kansen nodig, maar scoorde de 1-0 en Steijn zelf scoorde even later de 2-0. Dat is de enige juiste reactie voor de aanvoerder om zich weer te laten zien.

De reactie van Steijn na de goal was ook tekenend. Zonder te juichen zocht hij direct een bal op bij de ballenjongen en riep hij zijn team naar de eigen helft; nog meer doelpunten maken, dat wil hij.

Keuze van Van Persie

De opvallende keuze van de eigenzinnige Van Persie was het gespreksonderwerp van de week. Er was veel kritiek op het passeren van Steijn, niet zozeer in tactisch opzicht, maar wel ten aanzien van de rest van de spelersgroep. Hij sprak naar eigen zeggen met Steijn en nam ook zijn 'actiepunten' door, die zijn blijkbaar goed over gekomen.

Feyenoord heeft verder behoorlijk wat verplichte aanpassingen moeten doen in de basisopstelling ten opzichte van PSV. Er zijn namelijk vijf spelers geblesseerd geraakt afgelopen week: Oussama Targhalline, Jordan Bos, Liam Neeson, Justin Bijlow en Jayden Slory. Daarmee regent het blessures bij Feyenoord, net als vorig jaar. Met een overwinning op Volendam gaat Feyenoord samen met PSV aan kop in de competitie.

