Peter Bosz zag zijn PSV winnen van Feyenoord in De Kuip. Een knappe overwinning, zo oordeelde hij na afloop. Hij was onder de indruk van het Feyenoord-publiek dat hun ploeg erbovenop hielp tijdens een zware fase. "Ik denk dat het nog een spannende race gaat worden", doelt hij op de strijd op het kampioenschap."

Want na de 3-2 zege van PSV op Feyenoord gaan de twee ploegen samen aan kop, alleen hebben de Rotterdammers een iets beter doelsaldo. Vooraf werd al een gigantische clash voorspeld, en die voorspelling kwam uit. "We hebben aan den lijve ondervonden dat het zwaar is tegen Feyenoord te spelen. Maar wel laten zien dat we tegen hen kunnen spelen, in eigen stadion. Ik denk dat het een spannende race gaat worden."

Wie maakt de minste fouten?

Volgens Bosz wordt het ook een race om wie de minste fouten gaat maken. "Wij hebben bijvoorbeeld al een slippertje tegen Telstar gemaakt, daar moet je er niet te veel van hebben want dat kan je je niet veroorloven." Bosz gaf toe dat Feyenoord ook een goede voorbereiding had gedaan op PSV. "We zijn beide een ploeg met een duidelijke manier van spelen. We hebben elkaar goed geanalyseerd. Zij onderbraken onze opbouw, die wij de afgelopen weken hanteerden, goed. Ik vond het een interessante wedstrijd."

Ismael Saibari was de man van de wedstrijd, maar de trainer was voorzichtig om hem alle credits te geven. "Ik vind het gevaarlijk Ismael uit te lichten omdat hij scoort. Maar ik kan er wel meer noemen. Schouten die voetballend helpt, maar ook verdedigend tegen Ueda speelt. Dit was echt een collectieve prestatie", zei hij daarover.

Kippenvel van De Kuip

Hij was met name trots op hoe zijn ploeg het bleef opbrengen om door te gaan. Zowel in eerste instantie om de bovenliggende partij te worden, maar uiteindelijk ook op de manier waarop PSV zich staande hield in de slotfase. En dat is niet makkelijk. "Ik denk hier in De Kuip, we staan met 3-1 voor en het was best stil maar toen ging het stadion erachter staan. Dat doet wat met je als voetballer. Ik krijg zelfs kippenvel als ik langs de lijn sta als dat gebeurt. Dan helpen zij de ploeg er toch weer bovenop."

Het was voor de ploeg van Robin van Persie net niet genoeg om te winnen. Maar ook hij genoot van de wedstrijd en zag net als Bosz een strijd die het hele seizoen nog wel spannend gaat worden. "Ik denk dat het heel close zit. Dat hebben we vandaag kunnen zien. We zijn erg gewaagd aan elkaar. Het verschil zit hem vandaag in drie wereldgoals. En wij zetten daar twee goede goals tegenover, maar iedereen had kans op een heleboel doelpunten vandaag."

