Kees Wonderboy van Wonderen gaat terugkeren bij Feyenoord, dat kan volgens ingewijden niet meer misgaan. Van Wonderen gaat zich niet voegen in de technische staf van Feyenoord, hij gaat hen juist tegen het licht houden. Zonder enige ervaring gaat hij de technische zaken regelen in Rotterdam. Dat terwijl Robin van Persie al heeft laten zien dat je met weinig ervaring niet direct succesvol zal zijn in De Kuip.

Dennis te Kloese zet hiermee opnieuw een onervaren kracht in een uitdagende positie . Nadat hij Robin van Persie uit nood richting Feyenoord haalde met maar een half jaar ervaring. Van Persie kwam erachter dat werken bij Feyenoord totaal anders is dan spelen voor Feyenoord. Hij heeft het moeilijk en ook Te Kloese moet hebben gezien dat ervaring zeker gewenst is bij de club.

Kees van Wonderen

Toch gaat hij opnieuw voor een onervaren kracht. Terwijl Van Wonderen ook een clublegende is, het wel en wee van Feyenoord kent en de clubcultuur begrijpt, mist hij toch één ding: ervaring als technisch directeur. Als trainer heeft Van Wonderen het prima gedaan, al ging het bij Schalke in Duitsland faliekant mis, maar de geschiedenis heeft ook getoond dat dit geen garantie biedt voor een goede technisch directeur. Peter Bosz, Ron Jans en Robert Maaskant vluchtten allemaal weer gauw terug naar het trainerschap na een kortstondige periode als technisch directeur.

Van Wonderen kent Feyenoord heel goed en ingewijden roemen hem ook om zijn daadkracht en intelligentie. Maar ook dat zijn geen garanties voor succes op zijn positie. Normaal kom je niet zomaar binnen als technisch directeur zonder ervaring, bij Feyenoord kennelijk wel. Hij heeft absoluut kwaliteiten. Zo gaat hij graag zijn eigen weg, is hij niet bang beslissingen te nemen en is hij bovendien een verbinder. Een goede eigenschap voor een TD die ook nauw in contact staat met de spelersgroep. Maar Van Wonderen staat ook bekend om zijn afkeer tegen politieke spelletjes. Toch moet hij rust zien te krijgen binnen een club met tal van stromingen.

Dubbelrol van Te Kloese

Te Kloese wil met zijn komst af van de dubbelfunctie bij Feyenoord, wat an sich een geweldige ontwikkeling zou zijn. Daarmee zou hij een hoop onrust weghalen. Maar met de komst van nog een ervaren kracht op een cruciale positie sluipt er toch weer onzekerheid de burelen van Feyenoord binnen.

Onzekerheid die Feyenoord er niet bij kan hebben. Of Van Persie de negatieve resultaten nog kan omdraaien is verre van onzeker. Of de winterse gok Raheem Sterling gaat renderen, is onduidelijk en of de komst van Van Wonderen een succes gaat zijn, is evengoed verre van twijfelachtig. Feyenoord wandelt op een zeer dunne lijn met twee onervaren iconen op een cruciale positie. Het is te hopen voor de club dat ze niet allebei instorten.

