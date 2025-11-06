Feyenoord moet de zwaar bevochten overwinning op Panathinaikos een goed vervolg gaan geven, willen ze nog wat van de Europa League gaan maken. Ze treffen in VfB Stuttgart een ploeg die ook pas één keer won, maar tegelijkertijd ook een team dat minder personele problemen kent. Robin van Persie gaat met de nodige kopzorgen naar Duitsland toe en wacht een zware klus donderdagavond.

Robin van Persie zal nog wel drie keer op z'n hoofd krabben als hij terugdenkt aan de B-selectie die hij heeft opgesteld tegen Braga. Dat puntenverlies kan nog weleens heel cruciaal zijn in de Europa League-campagne van Feyenoord. Want waar het Feyenoord in de VriendenLoterij Eredivisie allemaal voor de wind gaat, staan ze in Europa pas met 3 punten uit 3 wedstrijden.

Zware tegenstanders

Feyenoord is er alles aan gelegen om daar 6 uit 4 van te maken in het duel met Stuttgart. Om de volgende fase van de Europa League te bereiken zijn er minimaal 11 tot 12 punten nodig en Feyenoord krijgt onder meer Celtic en Real Betis nog de nodige zware tegenstanders.

Stuttgart is ook een lastige kluif voor de ploeg van Robin van Persie. De nummer 4 uit Duitsland heeft weliswaar ook maar één duel gewonnen maar Van Persie mist een boel belangrijke spelers. Oussama Targhalline was tegen FC Volendam afwezig vanwege een hoofdblessure na de wedstrijd tegen PSV, Sem Steijn is geblesseerd afgehaakt en ook Inbeom Hwang is niet aanwezig. Laatstgenoemde werd door Van Persie genoemd op de persconferentie. Hij zal er ook weken uit zijn. Zo houdt hij haast geen middenvelders meer over.

Smaakjes raken op

Van Persie had gelukkig veel opties op het middenveld waardoor het gemist van Steijn op te vangen was, maar de smaakjes zijn zo'n beetje op. Vermoedelijk zal hij spelen met Luciano Valente met erachter Quinten Timber en zou Hwang Targhalline vervangen. Maar daar moet Van Persie een oplossing voor vinden en dan heeft hij enkel nog jeugdspelers achter de hand op het middenveld.

Ueda

Ook wordt het tijd voor Ueda om op te staan in de grote wedstrijden. De Japanner scoort voor het leven in de Eredivisie, maar doet dat vooral tegen kleinere clubs. In de grote wedstrijden en in Europa staat hij zo goed als droog. Gaat hij dan óók scoren, laat hij zien een enorme toevoeging te zijn voor Feyenoord en Van Persie.

