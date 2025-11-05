Sem Steijn zal woensdag niet meereizen naar Duitsland voor het duel met VfB Stuttgart. De aanvoerder van Feyenoord heeft een blessure opgelopen en is niet op tijd fit, zo meldt het AD.

Sem Steijn viel afgelopen zaterdag in het duel met FC Volendam uit, maar dacht naar eigen zeggen dat het wel mee zou vallen. Daar had Robin van Persie achteraf al een hard hoofd in en dat is terecht gebleken. De trainer vreesde destijds voor een hamstringblessure, maar daar is tot op heden niks over bekend.

Blessuregolf

Het is één van de zovelste blessures aan de kant van Feyenoord. Robin van Persie noemde afgelopen vrijdag een hele waslijst aan spelers op die geblesseeerd zijn bij de Rotterdamse club. "Ik heb er wel eens vrolijker bijgezeten", zei hij destijds. Hij noemde Jordan Bos, Liam Neeson, Justin Bijlow, Jayden Slory, Jakub Moder, Oussama Targhalline en daar kan nu ook Sem Steijn bij gevoegd worden.

Europa League

Feyenoord reist later op de woensdag af naar Duitsland voor het duel met Stuttgart in de Europa League. Dat duel vindt plaats om 21.00 uur. Feyenoord heeft tot nu toe 3 punten uit 3 duels gehaald en moet dus punten pakken tegen de nummer 4 uit Duitsland om zicht te houden op plaatsing voor de volgende ronde van het Europese toernooi.

