Feyenoord-aanvoerder Timon Wellenreuther heeft zondagmiddag zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontvangen. De Duitse doelman begon in de slotfase van het duel met FC Utrecht met tijdrekken en kreeg na meerdere waarschuwingen van scheidsrechter Martin van de Kerkhof alsnog geel. Daardoor is hij geschorst voor de volgende wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Ruim een jaar geleden liet Van Persie zich nog fel uit over tijdrekken, destijds van NEC tegen Feyenoord. Hij verborg zijn ergernis daarbij allerminst. "Ze waren heel erg aan het tijdrekken. Het is goed voor het voetbal als dat niet wordt beloond. Vandaag werd het wel beloond met maar vijf minuten blessuretijd. Eigenlijk moet je dat belonen met vijftien minuten blessuretijd, ik noem maar wat geks", vertelde de Feyenoord-trainer toen bij NOS.

'Totaal onnodig'

De oud-topschutter vindt het nog steeds irritant tafareel. "Ik ben daar zeker niet voor. Ik vind dat het niet hoort, in geen enkel scenario niet", zei Van Persie onder meer voor de camera van Sportnieuws.nl. Hij vindt het dan ook een domme actie van Wellenreuther. "Het was een onnodige gele kaart. Dat weet Timon zelf ook. Het is jammer dat we hem moeten missen."

Aanmerkingen op arbitrage

Dit keer werd de Duitse doelman bestraft met een gele kaart wegens tijdrekken, maar rond Wellenreuther speelt nog een ander irritatiepunt. "Hoe vaak zou het zijn geweest voor aanmerkingen op de arbitrage? Als hij als een jekko de goal uitkwam… Dat heeft hij gewoon een paar kaarten voor gekregen...", zei ESPN-analist Danny Koevermans lichtelijk geïrriteerd. Wellenreuther is de derde doelman, naast Etienne Vaessen en Boy Waterman, die vijf gele kaarten op zijn naam heeft.

Van Persie laat zich vervolgens ook uit over het aantal kaarten van Wellenreuther. "Zijn afgelopen drie kaarten kreeg hij voor commentaar op de scheidsrechter. Als aanvoeder heb je wel een streepje voor, omdat je meer moet kunnen zeggen. Alleen, in mijn ogen is het totaal onnodig", besluit Van Persie.

