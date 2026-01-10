Nigeria heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. De Super Eagles waren met 0-2 te sterk voor Algerije en dat is goed nieuws voor Feyenoord.

Algerije begon de wedstrijd met FC Twente-speler Ramiz Zerrouki in de basis en met Feyenoorder Anis Hadj Moussa op de bank. De ploeg hield in de eerste helft het doel schoon, ondanks meerdere kansen voor de Nigerianen. Ramy Bensebaini haalde de bal van de lijn bij een inzet van voormalig Ajacied Calvin Bassey.

Sterspeler Victor Osimhen kopte Nigeria in de tweede helft op 1-0. Na een snelle omschakeling bij balverlies van Algerije stelde Osimhen ploeggenoot Akor Adams in staat de 2-0 te maken. De aanvaller van Sevilla omspeelde doelman Luca Zidane en schoot binnen. Hadj Moussa viel in de tweede helft in, maar kon niet voor een treffer zorgen.

Nigeria neemt het op 14 januari in de halve finale in Rabat op tegen gastland Marokko. De Marokkanen wonnen vrijdag mede door een doelpunt van PSV'er Ismael Saibari met 2-0 van Kameroen.

Feyenoord

Door de nederlaag van Algerije komen Hadj Moussa en Zerrouki nu terug naar hun clubs. Feyenoord moest in december al twee duels zonder de rechtsbuiten stellen omdat hij zich met zijn land klaarmaakte voor de Afrika Cup. Van sc Heerenveen werd er verloren in de beker en een paar dagen later werd er gelijkgespeeld tegen FC Twente.

Hadj Moussa is dit seizoen een belangrijke speler in Rotterdam. Zo droeg hij al meermaals de aanvoerdersband en was hij in vijftien duels al betrokken bij acht doelpunten. Vorig seizoen kwam de Algerijn in dertig optredens tot acht goals en drie assists.