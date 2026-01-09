Rond de toekomst van Quinten Timber is de afgelopen dagen onrust ontstaan, maar volgens zijn zaakwaarnemer hoeft een langer verblijf bij Feyenoord zeker nog niet te worden uitgesloten. Waar eerder werd gesuggereerd dat een vertrek in de zomer nabij was, wordt dat beeld nu nadrukkelijk bijgesteld door zijn zaakwaarnemer.

De Telegraaf meldde eerder dat de gesprekken tussen Timber en Feyenoord zouden zijn stilgelegd. De middenvelder beschikt over een aflopend contract, waardoor de club voor een belangrijk besluit staat: verkopen in de winter of het risico lopen hem komende zomer transfervrij te zien vertrekken.

Ook trainer Robin van Persie liet zich uit over de situatie. Op de persconferentie gaf hij aan de kans klein te achten dat Timber zijn contract in Rotterdam-Zuid nog verlengt, al sprak hij wel de verwachting uit dat de middenvelder het seizoen 'gewoon' zal afmaken bij Feyenoord.

'Verlengen is nog steeds een optie'

Die lezing wordt nu genuanceerd door zaakwaarnemer Christopher Coffie van Forza Sports Group. "De verlenging van zijn contract is nog steeds een van de drie opties die er op dit moment liggen", benadrukt hij. Volgens Coffie is het onjuist dat de onderhandelingen volledig zijn stopgezet en staat er zelfs een afspraak gepland met algemeen directeur Dennis te Kloese om de situatie verder te bespreken.

De belangenbehartiger ontkracht daarbij ook het beeld dat Timber onrealistische eisen zou stellen. "We zullen nooit een topsalaris op Premier League-niveau vragen aan een Nederlandse club. Dat lijkt me logisch", aldus Coffie.

Revanche tegen Heerenveen?

Naast contractverlenging blijven er nog twee scenario’s over: een transfer in deze winterse periode of een transfervrij vertrek na dit seizoen. Timber werd deze week kort gelinkt aan Lazio, maar die optie werd niet concreet omdat de middenvelder zelf geen oren had naar een overstap. Voorlopig richt hij zich dan ook volledig op het sportieve bij Feyenoord.

Dat betekent dat Timber zich met Feyenoord voorbereidt op de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen van zondag. In Friesland wacht meteen een kans op revanche, nadat Feyenoord vlak voor de winterstop in De Kuip werd uitgeschakeld door Heerenveen in het bekertoernooi.

