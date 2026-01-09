VOETBAL
Opgeluchte PSV'er Ismael Saibari schiet Marokko naar historische prestatie op Afrika Cup

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 21:58, 09-01-2026
Opgeluchte PSV'er Ismael Saibari schiet Marokko naar historische prestatie op Afrika Cup
Ismael Saibari en zijn teamgenoten vieren de belangrijke 0-2 tegen Kameroen. ©AP.

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 21:58, 09-01-2026 / Laatste Update: 21:58, 09-01-2026

Marokko heeft vrijdagavond geschiedenis geschreven met een overwinning op Kameroen. Het gastland plaatste zich daarmee voor de halve finale van de Afrika Cup, mede dankzij PSV’er Ismael Saibari. De middenvelder maakte zijn eerste doelpunt van het toernooi en besliste daarmee het duel. In het kolkende Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat werd het uiteindelijk 0-2.

Marokko en de Africa Cup vormen historisch gezien geen ideaal huwelijk. De Atlasleeuwen wonnen het toernooi slechts één keer (in 1976), maar als gastland moet het dit keer in eigen huis wél lukken. Tot dusver beleven ze een indrukwekkend toernooi, met slechts één tegendoelpunt in vier wedstrijden (drie overwinningen en één gelijkspel). Toch was de spanning duidelijk voelbaar, want beide ploegen begonnen moeizaam aan deze veelbelovende kraker.

Razendsnelle roep om strafschop

Al na enkele minuten had de bal volgens het fanatieke Marokkaanse publiek al op de stip gemoeten. De bijna zeventigduizend toeschouwers eisten massaal een strafschop toen de bal de elleboog van een Kameroense speler raakte. Scheidsrechter Dahane Beida uit Mauritanië ging daar echter niet in mee, wat hem op een oorverdovend fluitconcert kwam te staan.

In de 26e minuut sloeg de stemming echter volledig om en was er sprake van pure euforie. Marokko nam in deze kwartfinale een verdiende voorsprong. Voor de vijfde wedstrijd op rij was het raak voor Real Madrid-spits Brahim Díaz bij het gastland van deze Afrika Cup. Hij scoorde met zijn heup, nadat spits Ayoub El Kaabi de bal had doorgekopt uit een indraaiende corner van Achraf Hakimi: 0-1. Díaz jaagt daarmee op de topscorerstitel met vijf goals in vijf wedstrijden.

In de slotfase van de eerste helft leek Marokko alsnog recht te hebben op een strafschop. Abde Ezzalzouli trok het strafschopgebied in en werd daarbij onverwacht op zijn hak geraakt door Éric Junior Dina Ebimbe. Alles en iedereen leek overtuigd: dit moest een penalty zijn. De arbitrage liet zich echter niet vermurwen en hield vast aan de beslissing om niet naar de stip te wijzen.

Saibari doet het eindelijk

In de tweede helft probeerde Kameroen met man en macht kansen te creëren, maar net als eerder dit toernooi bleken de Ontembare Leeuwen aanvallend onmachtig. Een kwartier voor tijd besliste PSV’er Ismael Saibari het duel. De aanvallende middenvelder knalde een afvallende bal hard in de verre hoek: 0-2. Na zijn goal was de opluchting duidelijk zichtbaar, na een tot dan toe tegenvallende Afrika Cup zonder doelpunten of assists.

Zesde keer in halve finale

De Afrika Cup in eigen land krijgt voor Marokko in elk geval een plek in de geschiedenis. De Atlasleeuwen staan pas voor de zesde keer in de halve finale van het toernooi. Daarin strijden ze tegen Algerije of Nigeria om een plaats in de finale; die tegenstander wordt zaterdag rond 17.00 uur bekend. De halve finale staat gepland voor woensdagavond om 21.00 uur.

Overzicht van Marokko op alle Afrika Cup's

Jaar

Resultaat

Jaar

Resultaat

Jaar

Resultaat

1962

Teruggetrokken

1963

Niet gekwalificeerd

1965

Teruggetrokken

1968

Geen deelname

1970

Niet gekwalificeerd

1972

Groepsfase

1974

Geen deelname

1976

Kampioen

1978

Groepsfase

1980

3e plaats

1982

Niet gekwalificeerd

1984

Niet gekwalificeerd

1986

4e plaats

1988

4e plaats

1990

Niet gekwalificeerd

1992

Groepsfase

1994

Niet gekwalificeerd

1996

Niet gekwalificeerd

1998

Kwartfinale

2000

Groepsfase

2002

Groepsfase

2004

2e plaats

2006

Groepsfase

2008

Groepsfase

2010

Niet gekwalificeerd

2012

Groepsfase

2013

Groepsfase

2015

Gediskwalificeerd

2017

Kwartfinale

2019

Achtste finale

2021

Kwartfinale

2023

Achtste finale

2025

Halve finale*


*Toernooi is nog bezig.

