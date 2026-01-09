Marokko heeft vrijdagavond geschiedenis geschreven met een overwinning op Kameroen. Het gastland plaatste zich daarmee voor de halve finale van de Afrika Cup, mede dankzij PSV’er Ismael Saibari. De middenvelder maakte zijn eerste doelpunt van het toernooi en besliste daarmee het duel. In het kolkende Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat werd het uiteindelijk 0-2.

Marokko en de Africa Cup vormen historisch gezien geen ideaal huwelijk. De Atlasleeuwen wonnen het toernooi slechts één keer (in 1976), maar als gastland moet het dit keer in eigen huis wél lukken. Tot dusver beleven ze een indrukwekkend toernooi, met slechts één tegendoelpunt in vier wedstrijden (drie overwinningen en één gelijkspel). Toch was de spanning duidelijk voelbaar, want beide ploegen begonnen moeizaam aan deze veelbelovende kraker.

Razendsnelle roep om strafschop

Al na enkele minuten had de bal volgens het fanatieke Marokkaanse publiek al op de stip gemoeten. De bijna zeventigduizend toeschouwers eisten massaal een strafschop toen de bal de elleboog van een Kameroense speler raakte. Scheidsrechter Dahane Beida uit Mauritanië ging daar echter niet in mee, wat hem op een oorverdovend fluitconcert kwam te staan.

In de 26e minuut sloeg de stemming echter volledig om en was er sprake van pure euforie. Marokko nam in deze kwartfinale een verdiende voorsprong. Voor de vijfde wedstrijd op rij was het raak voor Real Madrid-spits Brahim Díaz bij het gastland van deze Afrika Cup. Hij scoorde met zijn heup, nadat spits Ayoub El Kaabi de bal had doorgekopt uit een indraaiende corner van Achraf Hakimi: 0-1. Díaz jaagt daarmee op de topscorerstitel met vijf goals in vijf wedstrijden.

In de slotfase van de eerste helft leek Marokko alsnog recht te hebben op een strafschop. Abde Ezzalzouli trok het strafschopgebied in en werd daarbij onverwacht op zijn hak geraakt door Éric Junior Dina Ebimbe. Alles en iedereen leek overtuigd: dit moest een penalty zijn. De arbitrage liet zich echter niet vermurwen en hield vast aan de beslissing om niet naar de stip te wijzen.

Saibari doet het eindelijk

In de tweede helft probeerde Kameroen met man en macht kansen te creëren, maar net als eerder dit toernooi bleken de Ontembare Leeuwen aanvallend onmachtig. Een kwartier voor tijd besliste PSV’er Ismael Saibari het duel. De aanvallende middenvelder knalde een afvallende bal hard in de verre hoek: 0-2. Na zijn goal was de opluchting duidelijk zichtbaar, na een tot dan toe tegenvallende Afrika Cup zonder doelpunten of assists.

Zesde keer in halve finale

De Afrika Cup in eigen land krijgt voor Marokko in elk geval een plek in de geschiedenis. De Atlasleeuwen staan pas voor de zesde keer in de halve finale van het toernooi. Daarin strijden ze tegen Algerije of Nigeria om een plaats in de finale; die tegenstander wordt zaterdag rond 17.00 uur bekend. De halve finale staat gepland voor woensdagavond om 21.00 uur.

Overzicht van Marokko op alle Afrika Cup's

Jaar Resultaat Jaar Resultaat Jaar Resultaat 1962 Teruggetrokken 1963 Niet gekwalificeerd 1965 Teruggetrokken 1968 Geen deelname 1970 Niet gekwalificeerd 1972 Groepsfase 1974 Geen deelname 1976 Kampioen 1978 Groepsfase 1980 3e plaats 1982 Niet gekwalificeerd 1984 Niet gekwalificeerd 1986 4e plaats 1988 4e plaats 1990 Niet gekwalificeerd 1992 Groepsfase 1994 Niet gekwalificeerd 1996 Niet gekwalificeerd 1998 Kwartfinale 2000 Groepsfase 2002 Groepsfase 2004 2e plaats 2006 Groepsfase 2008 Groepsfase 2010 Niet gekwalificeerd 2012 Groepsfase 2013 Groepsfase 2015 Gediskwalificeerd 2017 Kwartfinale 2019 Achtste finale 2021 Kwartfinale 2023 Achtste finale 2025 Halve finale*



*Toernooi is nog bezig.