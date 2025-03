Feyenoorder Igor Paixão is hoopvol: 'Op die manier kunnen we nog tweede worden'

Feyenoord speelt nog negen wedstrijden in de Eredivisie en heeft momenteel acht verliespunten achterstand op nummer twee PSV. Toch denkt Feyenoord-aanvaller Igor Paixão dat zijn club aan het einde van het seizoen op die plek kan staan.

"Ik laat de moed nooit zakken", zegt de Braziliaan in een interview met de NOS. Als hem wordt gevraagd naar zijn fitheid en vorm, legt hij uit: "Soms lukt het gewoon niet om je niveau te halen. Dat is voetbal. We hebben nog genoeg wedstrijden te gaan. Alles kan nog gebeuren."

Nieuwe trainer Robin van Persie heeft als doel gesteld om derde te worden. Die positie zou voorronde Champions League opleveren voor Feyenoord. Maar Van Persies pupil Paixão wil meer. "We moeten de laatste negen wedstrijden spelen alsof het finales zijn, en dan kunnen we nog tweede worden."

Stand van zaken

Feyenoord is wel volledig afhankelijk van PSV (en eventueel Ajax) als het gaat om die tweede plek. PSV staat nu op 58 punten na 26 wedstrijden, Feyenoord op 47 uit 25. De Eindhovenaren spelen nog wel tegen Ajax (thuis, aankomende zondag), tegen Twente (uit, 24 april) én tegen Feyenoord (uit, 11 mei).

Hattrick tegen FC Twente

Paixão zit zelf in een heerlijke flow. Na zijn hattrick tegen FC Twente (6-2) werd hij zelfs opgenomen in de voorselectie van Brazilië. Hij haalde Seleçao uiteindelijk niet, maar het was wel een nieuwe mijlpaal in de carrière van de 24-jarige linksbuiten. "Dat heb ik vooral te danken aan mijn spel in de Champions League."

"De eerste hattrick in mijn carrière", zegt hij over de wedstrijd tegen FC Twente. "Een onvergetelijke dag, vooral omdat mijn familie erbij was."

Alles over de Eredivisie

