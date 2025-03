Feyenoord ziet twee middenvelders terugkeren, maar moet het doen zonder spits in vorm

Aankomende zondag neemt Feyenoord het op tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers bereidden zich goed voor op de verrassende nummer zeven van de Eredivisie, maar moeten het wel doen zonder twee belangrijke spelers.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead vertelde Robin van Persie dat hij het moet doen zonder twee spelers. Zo raakte Hugo Bueno geblesseerd tegen FC Twente en daarvan is de Spaanse linksback nog niet hersteld.

Ook Ayase Ueda moet het duel tegen de bekerfinalist uit Deventer laten gaan. De Japanner kwam niet fit uit de interlandperiode. Die blessure lijkt niet al te ernstig, maar de wedstrijd van zondag komt te vroeg voor de spits. Een flinke aderlating voor Feyenoord, omdat Ueda met zijn twee goals tegen Twente juist in een goede vorm leek te verkeren.

Middenveld

Toch is er ook goed nieuws voor Feyenoord en Van Persie. De trainer heeft Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo weer terug, nadat de twee middenvelders er enige tijd uit lagen. Naast de blessures van Quinten Timber en Justin Bijlow, die dit seizoen niet meer in actie zullen komen, is de selectie van Feyenoord ongeschonden uit de Interlandperiode gekomen. Rechtsback Jordan Lotomba werkt op het trainingsveld nog aan zijn herstel.

Derde plaats

In de strijd om plek drie heeft Feyenoord de punten hard nodig. Momenteel staat FC Utrecht twee punten boven de Rotterdammers, al hebben de mannen van trainer Van Persie nog wel een wedstrijd tegoed. Dat duel wordt woensdag gespeeld, thuis tegen FC Groningen. Utrecht speelt dit weekend in de eigen Galgenwaard tegen sc Heerenveen.

