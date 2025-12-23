Voetballer Luciano Valente reist niet op zijn gemak met Feyenoord naar Europese uitwedstrijden. Hij heeft namelijk last van een veelvoorkomende angst. Toch probeert hij die onder ogen te komen. "Je moet er even doorheen, anders moet je thuisblijven."

Dat onthult de middenvelder in een openhartig interview met ESPN. Hij heeft last van hoogtevrees en vliegangst. Toch heeft hij dat bij Feyenoord al meerdere keren moeten overwinnen. Bijvoorbeeld bij de Open Dag van de Rotterdamse club.

Daar werden de nieuwe aanwinsten op traditionele wijze gepresenteerd: Valente moest uit een helikopter stappen. De 22-jarige maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Ondanks zijn angsten, kon hij ook genieten van het moment. "Ik zat achterin en hield het stoeltje goed vast. Ogen ook niet dicht, want het was een mooi moment."

'Zweethandjes'

Ook bij Europese uitduels met Feyenoord speelt zijn angst op. “Nou ja. Je moet er even doorheen, anders moet je thuisblijven. Ik ga wel altijd gewoon mee”, zegt Valente. Maar echt gerust zit hij niet in het vliegtuig. “Vooral de hoogte, of als het vliegtuig ineens naar beneden gaat", antwoordt hij op de vraag wat hij het engst vindt. "Of turbulentie. Dan krijg ik wel zweethandjes."

"Al heb ik dat niet de hele vlucht. Alleen in het begin met opstijgen of aan het einde met dalen kijk ik altijd om mee heen", vervolgt hij. "Gelukkig is iedereen altijd heel rustig, dus dat geeft mij dan ook een bepaalde rust.”

Europa League

Valente kwam dit seizoen tijdens alle Europese uitwedstrijden van Feyenoord in actie. De Rotterdammers gingen op bezoek bij FCSB, Stuttgart en Braga. In de competitiefase van de Europa League staat alleen nog een uitwedstrijd tegen Real Betis op het programma.

Daarna kan Valente hoogstwaarschijnlijk opgelucht ademhalen wat zijn vliegangst betreft. De kans dat de ploeg van Robin van Persie zich nog plaatst voor de volgende ronde is minimaal. Feyenoord staat op plek dertig met slecht drie punten.

