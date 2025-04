FIFA-voorzitter Gianni Infantino doet opvallende uitspraak over terugkeer van Rusland: 'Dan is alles opgelost'

Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft zich uitgesproken over de terugkeer van Rusland op mondiaal niveau. Hij hoopt het land snel weer te verwelkomen op internationale toernooien.

Dat zou namelijk betekenen dat de oorlog in Oekraïne voorbij is, zei de FIFA-baas bij het congres van de Europese voetbalbond UEFA in Belgrado. Russische clubs en het nationale elftal zijn sinds de inval in Oekraïne van februari 2022 uitgesloten van deelname aan internationale voetbaltoernooien.

"Er zijn nu gesprekken gaande over vrede in Oekraïne en ik hoop dat wij snel de volgende stap kunnen zetten, namelijk de terugkeer van Rusland in de voetbalgemeenschap, want dat zou betekenen dat alles opgelost is", zei Infantino. "Dat is waar we naar moeten streven, want daar draait deze sport om: niet om de verschillen, maar om het samenbrengen van mensen."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sloot zich aan bij die opmerkingen. "Als de oorlog stopt, zal Rusland weer worden toegelaten", zei Ceferin op de persconferentie van het UEFA-congres.

WK 2030 en 2034

Mogelijk kunnen de Russen meedoen aan de WK's in 2030 en 2034. De gastlanden daarvoor werden eind vorig jaar aangewezen. FIFA heeft het WK van 2030 definitief toegewezen aan Spanje, Portugal en Marokko. De eerste drie duels vinden in Uruguay, Argentinië en Paraguay plaats.

Saoedi-Arabië organiseert het WK van 2034, werd officieel bevestigd tijdens een onlinecongres van de FIFA. Die verwachte toewijzing kreeg de nodige kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in dat land.