AZ slaat grote slag in voetbalwereld: 'Deze ontwikkeling geeft ons allemaal heel veel energie'

AZ meldt met trots dat ze de samenwerking met 'een fan voor het leven' hebben verlengd. Hoofdsponsor AFAS blijft de komende vijf seizoenen, tot medio 2030, zichtbaar op het shirt van de club uit Alkmaar.

"Dat AZ erin is geslaagd om zo'n gerenommeerd bedrijf aan zich te binden, maakt ons heel erg trots", zegt Merijn Zeeman, de algemeen directeur van AZ, via de wedsite van de club. "AFAS heeft een rijke geschiedenis met de club."

AFAS was eerder van 2010 tot en met 2022 verbonden aan AZ als hoofdsponsor. De afgelopen drie seizoenen bleef het bedrijf naamgever van het stadion en van het trainingscomplex in Wijdewormer. "Het bedrijf begon in 2010 als hoofdsponsor in een moeilijke periode waar de club doorheen ging en bleef aan als trouwe partner", vervolgt Zeeman. "We kijken enorm uit naar het vervolg van deze toekomstbestendige samenwerking."

Nederlandse voormalig Manchester United-trainer haalt vernietigend uit: 'Hij heeft iedereen teleurgesteld' René Meulensteen, voormalig assistent van Sir Alex Ferguson, is bikkelhard over de prestaties en het gedrag van Alejandro Garnacho, de buitenspeler van Manchester United. De Nederlander heeft louter negatieve woorden over voor de Argentijn.

Energie

"We hopen dat deze vonk verder en verder gaat overslaan naar supporters, bedrijven en alle medewerkers van AZ", aldus de algemeen directeur. "Deze ontwikkeling geeft ons allemaal heel veel energie. Bovendien draagt deze vernieuwde langdurige samenwerking met AFAS bij aan de ambitie en groei die we gezamenlijk de komende jaren vorm gaan geven.”

AFAS is volgens financieel directeur Arnold Mars "eigenlijk nooit echt weggeweest". "De afgelopen jaren hebben we een stapje teruggedaan, maar we bleven als trotse sponsor verbonden aan het stadion, het trainingscomplex en we hadden onze eigen box. Het laatste jaar ontstond het gevoel dat we weer het gesprek aan wilden gaan met elkaar."

AZ laat punten liggen tegen RKC Waalwijk in strijd om Europees voetbal AZ heeft dinsdagavond punten laten liggen in het thuisduel tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Henk Fraser leek op weg nar een stunt. Na een spannende slotfase werd het 2-2 in Alkmaar.

Strijd om Europees voetbal

AZ strijdt dit seizoen nog om Europees voetbal. De Alkmaarders staan op met 46 punten plek vijf in de Eredivisie, zes punten onder FC Utrecht. Op plek drie staat Feyenoord met 53 punten. De Rotterdammers spelen zaterdag een belangrijk uitduel tegen AZ.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.