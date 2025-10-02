Topvoetballer Lamine Yamal is pas achttien jaar, maar nu al een van de meestbesproken voetballers van de laatste jaren. Nu is echter ook de blik gericht op Sila Ebana, de moeder van de FC Barcelona-ster. Zij organiseert een etentje waar je voor een paar opvallende extra's flink wat geld moet betalen.

De moeder van de Spaanse middenvelder organiseert op 7 november een luxueus diner in Londen. Daar kan lang niet iedereen bij zijn, want het evenement biedt slechts plaats aan maximaal 400 personen. En bovenal zal niet iedereen het kunnen of willen betalen. Men is immers minimaal 150 euro kwijt voor de toegang, al krijg je daar dan wel en driegangenmenu en een cocktail bij. Maar er zijn nog veel duurdere opties.

Het gaat om een zogeheten Christmas Sports Dinner Gala Party met Yamals moeder Sheila Ebana. Het evenement vindt plaats in het vijfsterrenhotel Nobu Portman Square, waar je makkelijk een paar honderd euro neerlegt voor een nachtje slapen. Yamal zelf zal er overigens niet bij zijn.

Extra's zijn nog veel duurder

Een standaardkaartje kost dus 150 euro, maar het kan nog veel gekker. Voor 400 euro is er voor een gast een open bar en kun je dus zoveel al dan niet alcholische versnapperingen nuttigen als je maar wilt. En er zijn zelfs zogeheten VIP-pakketten voor de mensen met een echt grote portemonnee.

De extra's? Een tafel naar keuze én de mogelijkheid om op de foto te gaan met de moeder van de de topvoetballer. Ruwweg kun je dus zeggen dat een foto met haar een paar honderd euro kost.

Lamine Yamal in opspraak

De tiener zelf brak op zestienjarige leeftijd door met de EK-winst van Spanje in 2024, waar hij een hoofdrol in speelde, en is al enkele jaren basisspeler bij FC Barcelona. Deze zomer raakte hij echter meermaals in opspraak vanwege geruchten over zijn liefdesleven en een feest waarbij hij mensen met dwerggroei inhuurde. In La Liga heeft hij in vier duels al twee goals gemaakt en vier assists op zijn naam staan. Woensdag verloor hij met Frenkie de Jong en co wel het Champions League-duel tegen regerend titelhouder Paris Saint-Germain: 1-2.

