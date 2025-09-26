Fans van FC Barcelona zijn woedend na een speciale actie van de club. Ter ere van de prijsuitreiking van de Ballon d'Or werd er een limited edition tenue op de markt gebracht. Het prijskaartje aan het shirt is echter flink schrikken.

Twee Barcelona-sterren vielen in de prijzen maandagavond in Parijs. Aitana Bonmati won de Ballon d'Or voor beste voetbalster van het jaar. Lamine Yamal werd tweede in de race om die titel bij de mannen. Het was uiteindelijk Paris Saint-Germain-speler Ousmane Dembélé die met de Gouden Bal naar huis ging.

De 18-jarige Yamal bleef echter niet met lege handen achter. Hij won voor het tweede jaar op rij de Kopa Trophy voor grootste talent voor het jaar. Dat moest gevierd worden, vond FC Barcelona. Speciaal voor hun twee winnaars werd een limited edition voetbalshirt ontworpen.

300 euro

Bonmati en Yamal kregen ieder hun eigen ontwerp met gouden bedrukking achterop. Het is een echt verzamelitem, maar daar moeten de fans wel een flink geldbedrag voor neertellen. Een shirt kost wel 300 euro.

Dat vinden veel supporters toch wat veel, zo blijkt uit de reacties op sociale media. Er is felle kritiek op de actie. "De shirtprijzen zijn bizar. 300 euro voor een stukje stof", wordt bijvoorbeeld geschreven. "300 euro??? Voor een normaal thuisshirt met een 'speciale bedrukking' op de rug. Zo schaamteloos. De eigen fans worden gewoon opgelicht."

🚨 | To celebrate Lamine's Kopa Trophy and Aitana's Balon D'Or. Barça has released a limited-edition home shirt with their number 10 and 14 in golden finishes on the back — a collector’s item marking this historic achievement for the club and world football. Price starts from… pic.twitter.com/QMuuTH9lDc — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 23, 2025

Kritiek op Lamine Yamal

Aanvaller Yamal kreeg zelf ook al wat kritiek te verduren rondom de uitreiking van de Ballon d'Or. Hij werd opgewacht in Parijs door een menigte PSG-fans. “Sommige fans duwden zelfs tegen de hekken in een mislukte poging om door het politiecordon te breken,” meldde de krant Marca over de incidenten. Dit gebeurde terwijl de vleugelspeler van Barcelona en zijn entourage zich een weg baanden naar de wachtende auto's. De tiener werd massaal uitgejouwd.

FC Barcelona speelde donderdag nog in de competitie tegen Oviedo en won met 3-1. Yamal was er niet bij vanwege een liesblessure. Vrijdag maakte de club bekend dat hij inmiddels is hersteld en zondag weer bij de selectie zal zitten.

