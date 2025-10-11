De voetbalwedstrijd tussen Noorwegen en Israël in de WK-kwalificatie heeft voor veel commotie gezorgd. In Oslo, waar het duel wordt gespeeld, vonden grtoe protesten plaats vanwege de situatie in Gaza. Ook in het stadion is het onrustig.

De voetballers van Israël zijn voorafgaand aan de wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen in Oslo onthaald met een fluitconcert. Tijdens het spelen van het Israëlisch volkslied was er in het Ullevaal Stadion duidelijk gefluit te horen. Er werd om 18.00 uur afgetrapt en er is extra beveiliging aanwezig bij de wedstrijd.

Protesten

Voorafgaand aan de wedstrijd in Oslo was er een grote demonstratie tegen Israël. Honderden demonstranten hadden zich voor het Noorse parlementsgebouw verzameld met Palestijnse vlaggen en trokken in een stoet door de stad.

De Noorse voetbalbond had zich bij monde van voorzitter Lise Klaveness uitgesproken tegen de deelname van Israël en eerder al bekendgemaakt dat de opbrengsten van de wedstrijd worden gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen in Gaza.

Noorwegen leidt in groep I met 15 punten uit vijf wedstrijden. Israël staat derde met 9 punten.

Sportprotesten

Sportwedstrijden worden al een tijdlang geteisterd door grote protesten met betrekking tot de oorlog. In de Vuelta moesten veel etappes van de wielerkoers worden stilgelegd vanwege gevaarlijke situaties door demonstranten.

Er ontstonden ook problemen bij het EK honkbal in Rotterdam. Er kwamen afgelopen maan tientallen demonstranten naar het Neptunus Familiestadion om zich uit te spreken over de deelname van Israël. De pro-Palestina demonstranten hadden daar de ingang geblokkeerd.

