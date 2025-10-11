Virgil van Dijk viert deze week een jubileum: hij zit al tien jaar bij het Nederlands elftal. Een mooi moment om daarbij stil te staan, vond ook Ronald Koeman bij de persconferentie in aanloop naar het treffen met Finland. De twee hebben een lange geschiedenis samen. "Echt een captain die je wenst als trainer."

Naast de lofzang van bondscoach Ronald Koeman richting Virgil van Dijk, kon hij ook nog duidelijk maken waar Virgil van Dijk altijd nog winst te behalen heeft. Koeman kent Virgil van Dijk al jaren en werkte ook met hem bij Southampton.

'Dat is niet veranderd'

Daar begon hij dan ook zijn herinneringen aan Van Dijk mee. "Het is natuurlijk de aanvoerder van Oranje en ik heb een verleden met hem in Engeland. Het is echt een captain die je wenst als trainer. Het spelen kan hij, in mijn optiek nog altijd beter in bepaalde facetten", zegt hij. Hij doelt dan onder meer op het tempo van opbouwen, wat hij tegen Malta sneller wilde zien. "Maar daar was ik in 2014 en 2015 ook al mee bezig. Dus dat is niet veranderd."

Hij legt uit hoe dat sneller kan bij Van Dijk. "Als hij drie passen zet, dan zou het bij mij drie meter zijn, maar bij hem tien. Dus daarin kan hij nog bepalender zijn. Nog scherper, op momenten. Ik weet ook dat hij dat heeft dus je moet hem af en toe achter de broek aanzitten."

'Daar kan hij bepalender in zijn'

Volgens Koeman ligt dat ook door de manier van spelen bij zijn club Liverpool. "Het is ook hoe je gewend bent te spelen en wat daar wordt gevraagd. Dus dat kan bij momenten, waar we over spraken tegen Malta, nog beter. Het uitspelen van een spits, daar kan Van Dijk bepalender in zijn", beweert Koeman.

Van Dijk en Timber

Ook sprak Koeman nog over het centrale duo. De plek naast Van Dijk is nog 'vacant' zoals dat mooi heet. In het duel met Malta stond Jurriën Timber naast hem. "Die zijn complementair", vond Koeman. "Maar dat is ook zo geweest met Jean Paul van Hecke en Stefan de Vrij. Alleen is Jurriën meer een speler die ook indribbelt en zorgt dat we een extra man kunnen hebben. Wel vond ik dat dat sneller moest", besloot hij vervolgens.

Of zij weer het centrale duo zullen zijn, wilde hij nog niet loslaten. Timber was de dag na Malta afwezig op de training, maar Koeman liet weten dat dit uit voorzorg was. Timber was zaterdag gewoon aanwezig bij de training en is volledig inzetbaar zondag tegen Finland.