John Heitinga hoopte een enorme financiële klapper te maken. De Ajax-trainer had een luxe herenhuis te koop staan in Amsterdam, maar er voldeed niemand aan de torenhoge vraagprijs. En dus heeft de 41-jarige Alphenaar zijn woning weer van de huizenmarkt gehaald.

Heitinga kocht het optrekje in Amsterdam in 2015 voor 2,7 miljoen euro. Maar aangezien hij er al een tijd niet meer woont, was het tijd om het pand te verkopen. Dat hoopte hij te doen voor liefst 4.950.000 euro, zo weet Bekende Buren. Als de vraagprijs zou zijn aangetikt, had de voormalig speler van onder andere Atlético Madrid en Everton een winst gemaakt van ruim 2,2 miljoen.

Het luxe herenhuis staat in Amsterdam-Zuid en dat is normaliter wel een plek waar de huizen goed verkopen. Zo kocht influencer Monica Geuze daar laatst nog een woning. Omdat het Heitinga niet is gelukt het huis te verkopen, heeft hij het van de markt gehaald.

Enorm woonoppervlak

Het ging om een pand met een woonoppervlakte van liefst 375 vierkante meter, verdeeld over negen kamers. Dat waren liefst zes slaapkamers en drie badkamers, waarvan één een sauna en vloerverwarming heeft. Daarnaast is er ook nog een bovenverdieping voor een au pair. Alsof dat nog niet genoeg is, is er een tuin (84 vierkante meter), een dakterras en twee terrassen.

Ander optrekje van Heitinga

Heitinga kocht aan het begin van de zomer van 2024 een herenhuis (twee-onder-eenkap) in Amstelveen. Hij nam een hypotheek van 3,1 miljoen euro op het huis aan de Amstel, de vraagprijs lag op 2,75 miljoen. De 87-voudig international van het Nederlands elftal kreeg daar een woning van 279 vierkante meter voor, mét een tuin die is ontworpen door de bekende architect Dick Beijer. De woning in Amstelveen wordt momenteel verbouwd, schrijft het eerdergenoemde medium.

Heitinga verloor woensdagavond voor het eerst in zijn tweede tijdperk als trainer van Ajax. Grootmacht Inter kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena en bleek 2-0 te sterk in de vernieuwde groepsfase van de Champions League. Komende zondag wacht de kraker tegen PSV in de Eredivisie.

