René van der Gijp, voormalig speler van PSV en Oranje, ziet hoofdschuddend aan hoe John Heitinga het doet als nieuwe trainer van Ajax. Het spel en de resultaten zijn matig, maar vooral ook ergert 'Gijp' zich aan de manier waarop Heitinga zich presenteert.

In de nieuwe aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp stelt Van der Gijp dat het sowieso een miskleun is van Ajax, om wederom Heitinga aan te stellen als trainer. In 2023 was hij na het ontslag van Alfred Schreuder een tijdje interimtrainer bij de Amsterdammers.

" Waarom neem je als topclub een trainer die nergens iets gepresteerd heeft? Hij heeft amper leiding gegeven aan een groep. Alleen bij Jong Ajax, maar waarom doe je dat?", vraagt Van der Gijp zich af.

'Kan het niet meer aanzien'

In een eerdere podcast gaf Van der Gijp al een vernietigend oordeel over de manier waarop Heitinga praat. Het is onsamenhangend gebabbel, afgekeken van de vage praat die ook andere trainers ongeïnspireerd afdraaien, aldus Gijp. "Het is wel belangrijk dat je een club naar buiten toe ook goed verkoopt en presenteert. Ieder interview van Heitinga zet ik af. Ik kan het niet meer aanzien", zegt hij.

Zaakwaarnemer

Het pikante is dat de Jansen in de titel van de podcast verwijst naar Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Heitinga. Volgens hem is het makkelijk te begrijpen waarom Ajax uitkwam bij Heitinga. "Heitinga kwam door vanuit de jeugd van Ajax en werd assistent bij West Ham United en Liverpool. Dat zijn goede leerscholen op een wereldniveau", stelt hij.

"John heeft in potentie alles om hoofdtrainer te worden. Ik denk dat hij er wel gaat komen. In Nederland geven we iemand natuurlijk ook wel snel een stempel."

Onzin

Daarnaast is Heitinga bezig met het oppoetsen van zijn verbale communicatie, aldus Jansen. "Hij past dat aan, leert dat interviews anders moeten en heeft dat ook gedaan. Dan moet je dat stempeltje er ook even afhalen."

Schrijver Michel van Egmond kiest in de discussie de kant van Van der Gijp en zegt: "Luister, Rob. Doe je ogen dicht en luister naar die interviews. Het is allemaal onzin. Het begin van zijn zinnen hebben niets te maken met het eind van zijn zinnen."