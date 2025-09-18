Na de teleurstellende avond van Ajax in eigen huis tegen Inter, eindigt de eerste Champions League-ronde rampzalig voor de Nederlandse ploegen. PSV ging onverwacht keihard onderuit tegen Union Sint-Gillis. Ajax liep regelrecht in het mes van Inter, waar van tevoren nog zo voor was gewaarschuwd. De Topper van aanstaande zondag moet één iemand troost gaan bieden.

Dat De Topper één van de grootste wedstrijden in Nedderland is, laat direct het krachtverschil zien tussen de Nederlandse ploegen en de vele andere Champions League-deelnemers. Alsof de twee laatst overgebleven personen in de gymles moeten gaan uitmaken wie daadwerkelijk als laatst gekozen wordt.

PSV

De nederlaag van PSV kwam als donderslag bij heldere hemel. Niemand had op voorhand zomaar verwacht dat PSV op deze manier zou verliezen. Het laat zien dat de kampioen van de afgelopen twee seizoenen toch nog wankelt en geen stabiliteit vindt. Niet in Europa in ieder geval.

Want ondanks dat Ajax ook verloor, de Eindhovenaren zagen er het slechtst uit deze week. Daarbij zagen ze ook nog twee spelers geblesseerd uitvallen. Zo blijft het passen, meten en vooral veel puzzelen voor Peter Bosz. PSV is nog zoekende en voorlopig nog niet klaar.

Ajax

Bij Ajax zullen ze deze nederlaag wel ingecalculeerd hebben, maar de manier waarop is wel om moedeloos van te worden. Tweemaal kopt Thuram raak, met twee keer dezelfde 'verdediger' (Davy Klaassen, red.) voor zijn neus. Het was volgens Heitinga niet nodig daar iets aan te veranderen. Een ezel stoot zich normaliter niet twee keer tegen dezelfde steen; Ajax wel.

Pijnlijk is ook dat Ajax zich vooral vast houdt aan het eerste half uur, waarin ze volgens Heitinga 'mee konden' met het spel. Dat was alleen omdat Inter dat op dat moment toe liet. Ze gaven Ajax de ruimte om te voetballen. Maar als het erop aankwam, konden ze Ajax met gemak onder druk zetten. Heitinga had misschien het gevoel dat ze mee konden, maar dat was alleen maar omdat dat werd gedoogd.

Na de goals zette Inter nog even aan, werd het meermaals gevaarlijk, en besloten ze daarna rustig aan de wedstrijd uit te spelen. Toen was Ajax ook niet meer bij machte. De conclusie kan dus getrokken worden, dat Inter - ondanks dat Ajax het soms voelde - totale controle over de wedstrijd had.

Meer dan ooit wordt de aanstaande Topper dus een interessant duel. Eén ploeg gaat nog verder in de put geduwd worden, de ander kan een opsteker verwachten. Maar wat de uitslag ook zal zijn; het Europese niveau is wel wat anders dan het niveau PSV-Ajax.