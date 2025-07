Mohamed Ihattaren is veroordeeld voor twee strafbare feiten. Volgens het Openbaar Ministerie is hij schuldig aan het medeplegen van een bedreiging en het mishandelen van zijn ex. De profvoetballer heeft nu een lange taakstraf aan zijn broek.

De straf is volgens De Telegraaf al op 19 mei opgelegd. Voglens het OM bedreigde Ihattaren op 7 oktober 2022 een persoon. Enkele maanden later, op 11 februari 2023, mishandelde Ihattaren zijn toenmalige partner. Zij deed vervolgens aangifte.

Ihattaren heeft zich bij de taakstraf van 60 uur neergelegd en gaat daar niet in tegen verzet. Ook betuigde hij spijt en bekende tijdens de hoorzitting de daden waarvoor hij verdacht werd.

Mislukte periode bij Ajax

De strafbare feiten werden gepleegd in een periode waarin het niet goed ging met Ihattaren. Het voormalig toptalent van PSV leek in 2022 weer op de weg terug te zijn tijdens een verhuurperiode aan Ajax, maar daar ging het ook vanaf de zomer van 2022 mis. Vervolgens kwam Ihattaren meermaals buiten het veld in het nieuws door randzaken. Zo ook deze twee incidenten.

Na de nodige mislukte omzwervingen streek Ihattaren vlak na de start van het vorige seizoen plots neer bij RKC. Daar tekende hij een contract en maakte hij in september na ruim drie jaar zijn rentree in de Eredivisie. Ondanks een aantal sterke optredens wist hij de Waalwijkers niet te behoeden voor degradatie.

Ihattaren verklapt interlandkeuze

Ihattaren mikt momenteel op een transfer naar een club uit bijvoorbeeld de Eredivisie. Daarover is echter nog geen duidelijkheid. Wel liet de spelmaker recent in gesprek met Sportnieuws.nl weten dat hij niet meer voor Nederland wil uitkomen. In het verleden zat hij zelfs een keer op de bank tijdens een interland van het Nederlands elftal, maar kwam het niet tot een debuut. Ihattaren heeft nu besloten om voor Marokko te gaan spelen.

"Ja, het wordt voor mij het Marokkaanse elftal", zo vertelde hij vorige maand. "Marokko is altijd achter me blijven staan", vindt de voormalig jeugdinterntional van Nederlandse elftallen.