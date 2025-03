Fortuna Sittard-trainer haalt hard uit na klinkende nederlaag: 'Ik krijg er kippenvel van'

Het is één van de bekendste uitspraken in de geschiedenis van de Eredivisie. In een leeg stadion krijste toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt het uit: 'Give the cup to them, give the cup to them, today!'. Vlak ervoor werd een beslissing van de VAR in het voordeel van Ajax genomen, waardoor zij een cruciale wedstrijd wonnen. Dat had alles te maken met die ene bal van Daley Blind.