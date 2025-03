Nederlandse trainer ziet reden voor scheidsrechterskeuze PSV-Ajax: 'Dan kan het zomaar zijn dat je een schoppartij krijgt'

De strijd gaat losbarsten zondagmiddag in het Philips Stadion. De Topper tussen PSV en Ajax gaat geleid worden door Serdar Gözübüyük. Een logische keuze, zo vindt Robert Maaskant. De analist overwoog nog twee andere scheidsrechters maar zette die voor opvallende redenen aan de kant. "Dan gaat zijn manier van fluiten in zo'n wedstrijd bepalend zijn."

Het scheidsrechterskorps is al weken onderwerp van gesprek in Nederland. Ook zaterdagavond was er weer een trainer die kritiek had op de arbitrage. Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard, was totaal niet te spreken over de houding van de scheidsrechter bij het duel met Sparta. Ook weken geleden, toen Ajax een cruciaal duel speelde met AZ, was er hommeles.

TV-gids: op deze zender kijk jij naar de allesbepalende topper tussen PSV en Ajax De dag is aangebroken waar heel voetbalminnend Nederland op heeft gewacht: PSV - Ajax. In het Philips Stadion staat dé kraker van het seizoen op het programma tussen de nummers 2 en 1. Delen de Amsterdammers de definitieve nekslag uit in de titelstrijd, of maakt de regerend landskampioen het weer spannend? Dit wil je niet missen. Lees hieronder op welke zender je naar PSV - Ajax kijkt.

Kwaliteit arbitrage

Jordy Clasie was na afloop witheet op scheidsrechter Dennis Higler. Voor het duel tussen PSV en Ajax is Serdar Gözübüyük de aangewezen man, daar is analist Robert Maaskant tevreden over. Hij vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine: "Hij voelt die wedstrijden altijd goed aan. Het wil niet zeggen dat hij foutloos gaat fluiten, maar ik denk dat dit de juiste arbiter is."

Andere arbiters passeren de revue, en Maaskant legt uit waarom hij geen ander zou willen zien. "Danny Makkelie kan niet, de geschiedenis met hem en Peter Bosz moet je nu niet willen. Het is een wedstrijd van alles of niets, dan moet je geen schijn van conflicten hebben", is zijn oordeel. Ook noemde hij nog Bas Nijhuis, maar dat bleek ook geen topmatch te zijn. "Had ik een uitstekende keus gevonden, maar dan gaat zijn manier van fluiten in zo'n wedstrijd weer bepalend zijn. Dan kan het zomaar een enorme schoppartij worden."

Noa Lang zet vlak voor PSV - Ajax enorme tattoo op zijn rug, liefhebber Kjeld Nuis reageert enthousiast Noa Lang is een grote tattoo op zijn rug rijker. De aanvaller van PSV liet 'The World Is Yours' boven op zijn rug tatoeëren bij Tattoo Chybs, een bekende artiest onder sporters. Zo liet ook schaatser Kjeld Nuis daar een inmiddels welbekend plaatje zetten.

'Dat zie je overal'

Overigens is Maaskant het niet eens met de mening dat er maar twee arbiters goed genoeg zijn voor dit duel. "Je kan uit veel meer kiezen. Dat doet niet af aan de kwaliteit", vindt hij. "Ik weet dat er veel fouten gemaakt zijn, uitvergroot door de media en de VAR maar die worden overal gemaakt. In iedere competitie zie je dat. Maar ja, ik vind het een stap te ver gaan om in de Nederlandse competitie dan buitenlandse scheidsrechters aan te stellen. Dan zie je meestal omkoping of dat er dat soort dingen aan de gang is. Dat kennen wij gewoon niet, gelukkig."

Openheid van de arbiter

Presentator Rick Kraaijeveld gooit de vraag op of de scheidsrechter bij zo'n cruciaal duel als deze niet altijd voor de camera moet verschijnen. Momenteel hoeven scheidsrechters niet voor de camera te komen en doen ze dat vaak ook niet. Higler bleef bijvoorbeeld buiten de media na de wedstrijd Ajax - AZ.

Beluister de tiende aflevering van De Maaskantine

"Ik ben voor openheid. Maar verdedigen zou ik sowieso nooit doen. Het woord zegt het al: het is arbitrair. Je kan er een mening over hebben. En op het moment dat je daadwerkelijk regels niet volgt, daar heb je een vierde man voor. Dus een bal over de lijn mag geen discussie meer over zijn, de rest is interpretabel", oordeelt Maaskant. "Het blijft altijd moeilijk. Dan kan je het gaan uitleggen, maar het enige wat je kan zeggen is ik heb het zo gezien."

Dus ik ben voor openheid. Ik ben voor dat scheidsrechters inderdaad gewoon voor de camera kunnen komen. Dat zou hartstikke mooi zijn. Zeker in de openheid die we nu geven met het uitleggen van de VAR, op het moment dat een goal wordt afgekeurd. Dat hoort daar dan bij. Maar het hoeft voor mij niet per se als het duidelijk is in zo'n wedstrijd. Maar laten we hopen dat Gözübüyük helemaal niet opvalt.

Beluister De Maaskantine

In de tiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld uitgebreid vooruit op de aanstaande Topper in de Eredivisie, een bijzondere tip voor Frenkie de Jong en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.