Maurice Steijn vecht tegen het straatvechtertje-imago: 'Zij willen dat er een slecht beeld over mij bestaat'

Maurice Steijn kent een verre van rustig leventje. Zijn trainerscarrière begon vroeg, hij maakte daarin al veel mee en ook op privégebied is het nooit saai in huize Steijn. Een verhaal over school, vechten tegen vooroordelen, een bevlogen mens zijn en verdrinken in anonimiteit. "Je hebt gewoon bepaalde mensen in de voetballerij die ervoor willen blijven zorgen dat er een slecht beeld over mij komt en bestaat."

Hij groeide op in de straten van de Haagse wijk Moerwijk. Hij komt uit een gescheiden gezin en moest al gauw zijn eigen zaakjes regelen. "Waarin jongetjes tegenwoordig door papa of mama naar voetbal gebracht worden, moest ik dat altijd zelf doen. Dat vind ik niet erg, want dat vormt je ook. Maar het is anders. Als ik dat vergelijk met hoe mijn eigen kinderen zijn opgegroeid, merk ik wel verschil", erkent Steijn in gesprek met Sportnieuws.nl.

Leerschool ADO Den Haag

Waar hij die zelfstandigheid ook leerde was op de club bij ADO. Hij was de enige van de straat of van school die bij een betaald voetbalclub speelde. Het beheerste én vormde zijn leven. "Het was school, buiten voetballen en ADO, meer was er niet. Ik trainde drie à vier keer in de week daar, er heerste ook een hoge mate van discipline. Altijd op tijd komen, je spullen voor elkaar hebben. Ik vergat het nooit."

Maurice Steijn in dienst bij ADO Den Haag ©Pro Shots

Meester Steijn

Op school was Steijn naar eigen zeggen een rustige jongen in de klas, hij vond school zelfs 'altijd wel leuk'. Dat hoor je niet vaak. "Ik had ook gewoon leuke leraren, dat scheelde een boel. Er was altijd leuk contact. Veel vakken vond ik interessant, vooral geschiedenis." Het scheelde ook weinig of Steijn was Meester Steijn geworden.

"Ik heb lang overwogen om leraar geschiedenis te worden. Maar dat is er nooit van gekomen. Het leraarsvak spreekt me aan, ik denk ook door de docenten die ik zelf heb gehad. Daarbij wist ik simpelweg niet zo goed wat ik anders wilde dan voetbal."

Onder alle omstandigheden wil ik mijzelf blijven.

'Straatvechtertje'

En iets anders dan voetbal werd het ook niet. Al vroeg werd hij trainer bij ADO Den Haag, op zijn dertigste. "Dan zie je een bevlogen trainer, wat ik nu nog altijd ben, maar heel emotioneel. In de zin dat ik heel streng was. Ook tegen scheidsrechters kon ik bij verkeerde beslissingen weleens weggestuurd worden. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Door de jaren heen ga je daar meer op letten, dan mag het je ook niet meer gebeuren. Al gebeurt het nu soms ook nog wel."

Steijn wordt, wellicht juist door die bevlogenheid, weleens getypeerd als een straatvechtertje. Maar volgens hem is het juist die beeldvorming waar hij tegen moet vechten. "Ik zie mijzelf helemaal niet zo. Ik kom op voor mijzelf, voor mijn elftal en voor de club. Ik ben iemand die niet tegen onrecht kan, zijn verantwoordelijkheid pakt en ik sta voor bepaalde dingen", legt hij uit.

"Ik vind dat wat anders dan dat ik, en die beeldvorming is er, altijd maar ruzie maak met iedereen. Dat is helemaal niet zo. Ik pak mijn verantwoordelijkheid en dat hoort ook bij het werk als trainer. Ik neem daarin waar nodig harde beslissingen."

Maurice Steijn is in zijn nopjes tijdens de gewonnen wedstrijd Sparta - Willem II ©Pro Shots

'Ik wil altijd mijzelf blijven'

Steijn ziet liever dat andere karaktertrekken naar voren komen. Privé gebeurt dat ook. "Daar ben ik namelijk ook bevlogen, betrokken zou ik willen zeggen. Bij mijn gezin, maar ook bij mijn werkgever. Ik ben hardwerkend en serieus, maar wil ook veel plezier hebben. Humor is daar een belangrijk onderdeel in. Ik verschil als mens en als trainer niet zoveel, denk ik."

Dat is ook wat Steijn merkt bij de mensen waar hij mee gewerkt heeft. De beeldvorming wordt door hen niet onderstreept. "Onder alle omstandigheden wil ik mijzelf blijven. Ik ben, ondanks dat Ajax-periode moeilijk was, op een goede manier weggegaan. Hier (in de trainerskamer, red.) staat nog een bedankje van Menno Geelen (algemeen directeur, red.) toen ik wegging", vertelt Steijn.

Eredivisie-smaakmaker zat dicht bij Oranje-selectie: 'Meneer Koeman belde me vorig jaar' Tijdens de afgelopen selectieperiode voor Oranje werd de afwezigheid van Sem Steijn al meermaals besproken. In gesprek met HELDEN Magazine vertelt de Eredivisie-topscorer nu zelf dat hij dichtbij een oproep zat, maar dat was al in oktober vorig jaar.

Vechten tegen stigma's

"Dat betekent dat je als mens gewoon goed met elkaar hebt gewerkt. Dat vind ik heel belangrijk. Dit is ook belangrijker dan die stigma’s die gecreëerd worden. Dat mensen van niveau zo met jou omgaan en wel respect voor je hebben, voor hoe je als mens bent geweest, is het allerbelangrijkste."

Het moet soms vermoeiend zijn, vechten tegen stigma’s en altijd in de belangstelling staan. Dat zou in een leven als geschiedenisleraar wel anders zijn geweest. Toch zou Steijn voor geen goud zijn vak willen inruilen voor het leven als leraar. “Je denkt het weleens, maar ik vind het vak te leuk. Ondanks dat het bij Ajax niet goed is gegaan, heb ik ook daar genoten van een mooie club met mooie mensen. Ik heb daar nieuwe dingen geleerd die ik nu ook weer meeneem hier naar Sparta. Het vak blijft voor mij mooi, op ieder niveau.”

Legendes Ruud Gullit en Jari Litmanen moeten vrezen voor Sem Steijn: doelpuntenmachine jaagt op Eredivisie-record Sem Steijn liet opnieuw zijn klasse zien voor FC Twente. De 23-jarige middenvelder kroonde zich in de Grolsch Veste tot matchwinner door het enige doelpunt te maken tegen Almere City FC. Dankzij deze zwaarbevochten dertiende zege van het seizoen klommen de Tukkers naar de vierde plek in de Eredivisie, terwijl Almere City onderaan blijft bungelen.

Leven met consequenties

Wel zou hij soms willen verdrinken in anonimiteit. "Maar dat is ook wel de consequentie van het werk en van een bekende voetballende zoon die het goed doet. Maar ik heb privé en werk altijd goed gescheiden kunnen houden. Waar ik wél soms moeite mee heb, is dat als ik iets zeg dat het dan heel vaak de headlines haalt. Dan wordt de kop toch altijd op een bepaalde manier geplaatst. Dat kan ik vervelend vinden omdat je dan een beeldvorming krijgt die niet altijd terecht is."

Op de vraag of Steijn niet gewoon verkeerd begrepen wordt, schudt hij hard het hoofd. "Nee, dat is het niet. Je hebt gewoon bepaalde mensen in de voetballerij die ervoor willen zorgen dat er een slecht beeld over mij komt en bestaat. Dat willen zij graag zo houden en ze zullen het ook niet nalaten om dat bij elke krantenkop, column of tv-programma te benadrukken. Dat is de consequentie van keuzes in het verleden om eerlijk en zuiver te zijn. Ik heb van geen enkel ding spijt daarin."