Francesco Farioli doet opvallende uitspraak over Ajax: 'Ik was hier graag nog een jaar of langer gebleven'

Francesco Farioli heeft maandag zijn vertrek bij Ajax aangekondigd. De trainer heeft met de leiding van de Amsterdammers een verschil van inzicht in bepaalde zaken. "Ik was hier graag nog een jaar of langer gebleven", zegt de Italiaan.

Farioli wilde sneller vooruit met Ajax dan de directie van de club kan regelen. "We willen met Ajax dezelfde kant op, maar op een andere manier en in een verschillend tempo", zei de 36-jarige Italiaan over zijn beslissing om de club uit Amsterdam na een seizoen te verlaten. "Ik vraag niet om geld dat er niet is. Ik vind het ook niet respectvol om mijn wensen met jullie te delen. Maar ik wil niet vernietigen wat we samen hebben opgebouwd."

Farioli stuurde woensdagavond na het gelijkspel tegen FC Groningen een appje naar algemeen directeur Menno Geelen en technisch directeur Alex Kroes. "We hebben donderdag gesproken. Ik was hier graag nog een jaar of langer gebleven."

"Ajax is weer terug, maar is er nog niet helemaal", gaat Farioli verder. "We hebben het fundament gelegd. Ik en mijn spelers hebben afgelopen seizoen echt alles gegeven. Ik wilde geen drie of vier stappen terugzetten en het gevoel hebben dat ik opnieuw moet beginnen."

Farioli liet zich niet negatief over de directie van Ajax uit. "Ze hebben ook de moed gehad om mij te benoemen", zei hij. Wel liet de coach doorschemeren dat hij niet tevreden was over de afloop van twee transferperioden.

"We hebben vijf maanden met één buitenspeler moeten spelen, Ik voelde dat er nog veel dingen waren die veranderd moesten worden. Die waren nodig om beter te worden. Als dat niet mogelijk is, dan verdient de club een nieuwe stuurman. Hoe moeilijk dat voor mij ook is."

