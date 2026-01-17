Ajax heeft zichzelf flink tekort gedaan door met 2-2 gelijk te spelen tegen Go Ahead Eagles. In de eigen Johan Cruijff ArenA kwamen ze met 2-0 voor, maar gaven ze de voorsprong uit handen na een formatiewisseling. "We missen een echte leider", zei Youri Regeer na afloop.

Het is een pijnlijke statistiek voor Ajax: 10 goals in de laatste 3 wedstrijden. Twee keer werd er na een ruime voorsprong nog doelpunten geïncasseerd. En het duel met AZ (6-0 verlies, red.) moet al helemaal snel vergeten worden. Nu ging het tegen Go Ahead Eagles ook weer mis: Ajax stond 2-0 voor, maar speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk.

'Geen grip'

Dat had mede te maken met een wisseling die de trainer van de Eagles uitvoerde. Twee nieuwe spelers kwamen in het veld in de rust en Ajax was het kwijt. In de 63e minuut stond het alweer 2-2. "We kregen er geen grip meer op", vertelde Youri Regeer na afloop. Ook Davy Klaassen uitte zijn onvrede. "Er kwamen gaten in de lijn. Je hebt een lijn van vijf en als je goed schuift met elkaar dan moeten ze daar niet doorheen kunnen spelen."

Grim wisselde ook, maar zijn wissels zorgden misschien nog wel voor een slechter Ajax. Hij haalde onder meer Klaassen eruit, die niet vindt dat het aan de wissels ligt. "Je moet het meer zoeken in de wisselvalligheid. Dat moet eruit", vond de aanvoerder.

Gebrek aan leiderschap

Regeer had op zijn beurt ook weer een andere visie op het probleem bij Ajax. " We misten een leider op het veld die ons dan kan helpen. We moeten het doen met de spelers die we nu hebben en dan mogen dit soort dingen niet gebeuren." Voor Kasper Dolberg, die even later bij de persconferentie aanschoof, lag het probleem vooral bij zichzelf. "We hadden gewoon 5 keer moeten scoren, ikzelf misschien wel 3. Dan praten we helemaal nergens over."

Het is een probleem dat al langer voelbaar is bij Ajax. Ook oud-trainer van Ajax, Hedwiges Maduro, legde al eens uit bij Sportnieuws.nl hoe groot het gemis van Jordan Henderson is. "Het leiderschapstype ontbreekt bij Ajax. Je merkt heel dit seizoen al hoe belangrijk Jordan Henderson als leider bij Ajax was. Zo'n type hebben ze niet en dat is een groot probleem", zei hij daarover.

