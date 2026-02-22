Ajax is helemaal niets opgeschoten met het 1-1 gelijke spel tegen NEC. In de strijd om plek 2 dreigen beide ploegen nu nog verder af te raken van het directe Champions League-ticket, maar de zorgen voor Ajax zijn groter. NEC was grote delen van de wedstrijd beter en dat zag Fred Grim ook. "Dat zijn al wat meer kerels."

De eerste helft kon Ajax nog goed mee tegen NEC, maar de tweede helft waren de Nijmegenaren een stuk dominanter. Zij speelden het Ajax-voetbal in de Johan Cruijff ArenA en Ajax zelf niet. Het was een pijnlijke conclusie na afloop, de reden van de dominantie lag hem volgens Grim in de fysieke duelkracht.

'Dat zijn kerels'

"Dat was direct ons pijnpunt in deze wedstrijd. We komen nog voor, maar na rust zag ik een dominant NEC en dan krijg je een doelpunt tegen. Daarna hard gewerkt om nog een resultaat te boeken, een gelijkspel was het hoogst haalbare. Maar alas Ajax zijnde moet je hier gewoon drie punten pakken", was zijn korte analyse.

Grim legt verder uit wat hij miste aan fysieke duelkracht. "Als je kijkt naar de tweede ballen en de manier van het vrijlopen van een aantal spelers van NEC, met heel veel power, dan denk ik dat daar een verschil in zit. Er zitten bij NEC wat meer kerels, in mijn ogen. Dat heeft ook met het type speler te maken."

Verschil tussen Ajax en NEC

In plaats van te blijven voetballen, koos de ploeg van Grim om in de verdediging te schieten tegen het felle NEC. "Je weet dat ze hoog druk willen zetten en fel in de duels zitten. Dan moet je daar veel beweeglijker in zijn, initiatief nemen en durven voetballen. Maar wij kozen voro de lange bal en die was vaak ook gewoon niet goed", kraakt Grim de opvatting van zijn ploeg.

Toch is Grim niet bang dat de tweede plaats helemaal verloren is. "Ik den kdat we gewoon goed voetbal hebben gespeeld en kansen gecreëerd hebben. Vanavond maken we dan die ene goal, maar we hebben ook veel meer kansen gehad. Voor rust waren we ook nog een stuk dominanter."

Grim is hard op weg om met zijn ploeg de nodige stappen te maken, die bovendien nodig zijn om Champions League überhaupt nog te halen. "Wij moeten ons veel beter kunnen wapenen tegen dit NEC dat veel duels speelt en 1 op 1 staat. We zijn druk bezig met bepaalde spelers om dat voor elkaar te krijgen, dat zijn stappen die gemaakt worden", legt hij uit. "Wat we in de eerste helft wel voor elkaar kregen, dat lukte in de tweede helft niet. We kwamen niet meer vrij en bewogen niet meer genoeg van elkaar af. Dat is ook een stukje branie, een stukje vreugd. Dat hebben we gemist."

