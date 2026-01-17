Fred Grim baalde flink van het 2-2 gelijke spel van Ajax tegen Go Ahead Eagles. Een voorsprong werd weggegeven, de trainer vond dat zijn ploeg het al veel eerder af had moeten maken. In plaats daarvan werden ze nerveus en riepen ze, volgens hem, het onheil over zichzelf af. "We zijn niet zakelijk genoeg."

"Je moet niet achteruit gaan lopen, want dan roep je de problemen over jezelf af", is wat Fred grim vertelde aan de pers na het gelijke spel van Ajax tegen Go Ahead Eagles. Toch is dat precies wat zijn ploeg deed in de tweede helft, terwijl ze met 2-0 voor stonden. "Ik denk dat we onnodig puntenverlies hebben geleden", was de korte analyse van Grim.

Goede start

Er leek geen vuiltje aan de lucht in de eerste helft, waarin 'Ajax erg goed speelde', zo vond de trainer. "We creëerden erg veel en maakten goede goals, maar verzaakten om de wedstrijd in het slot te gooien. Daarna maakten we het ons onnodig moeilijk." Ajax leek vooral moeite te hebben met de aanpassingen van Go Ahead Eagles in de rust. Ze gingen opportunistischer spelen, zag Grim. "We hadden niet genoeg druk op de bal en liepen achteruit. Daarmee riepen we de eerste goal over onszelf af."

Vanaf toen ging het van kwaad tot erger en had Ajax moeite Go Ahead Eagles van de goal te houden. Zelfs met een 5-mansverdediging kon Ajax een tweede doelpunt niet voorkomen. Had het met zenuwen te maken bij de jeugdige spelers? Dat vond Grim niet. Evenmin had het te maken met de doffe dreun die Ajax opliep door het 6-0 verlies bij AZ. "Dan zou je vanaf het beginsignaal al een ploeg moeten zien die aangeschoten is. Dat was niet het geval. We begonnen juist goed en steady."

Gebrek aan leiders

Waar het dan wel aan ligt? "We zijn niet zakelijk genoeg. We hadden er echt 3 of 4 moeten maken, dan word je de tweede helft ook niet meer nerveus en ga je niet achteruit lopen. Dan roep je het namelijk over jezelf af." Volgens Youri Regeer miste er een sterke leider die Ajax even bij de hand kan nemen als ze het niet meer weten. Grim bevestigde dat hij allang weet wat erbij moet bij Ajax. "Of dat haalbaar is en of dat lukt, moet blijken", zei hij daarover.

Grim schetste dat ze intern bezig zijn om van verschilende spelers een leider te maken. Ook omdat er een aantal jongens met ervaring geblesseerd zijn. "We zijn ermee bezig om een aantal jongens zich meer te doen gelden, zodat zij het team bij de hand kunnen nemen. We weten dat Davy Klaassen dat doet, maar het zou fijn zijn als je in elke linie zo'n speler hebt staan. We zijn daarmee bezig met Youri Regeer, Youri Baas en proberen ook de stap te zetten met Mika Godts. Maar zoiets verander je niet in één dag. Het is ervaring, dat moet je uiteraard opdoen", besloot hij.

