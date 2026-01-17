Josip Sutalo is de gebeten hond bij Ajax. De Kroatische verdediger beleeft niet zijn beste tijd in Amsterdam en heeft het zwaar. In het dramatische duel met AZ in de beker was hij de kop van jut. Hij gaf de 2-0 zomaar weg en was verder ook niet goed in die wedstrijd, vonden de fans. Bij zijn terugkeer in de ArenA kreeg hij een luid fluitconcert.

Josip Sutalo zal slapeloze nachten hebben gehad na de 6-0 nederlaag in Alkmaar bij AZ. Hij moest van trainer Fred Grim al op de blaren zitten, want hij werd gepasseerd voor het duel met Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Aaron Bouwman was zijn vervanger en hij deed het best prima. In de 75e minuut ontstond er vervolgens een pijnlijk moment voor Sutalo.

Fluitconcert

Hij werd bij een 2-2 stand binnen de lijnen gebracht als vervanger van Davy Klaassen maar ontving een luid fluitconcert van alle fans in de Johan Cruijff ArenA. Een pijnlijk moment voor de Kroaat.

Ajax vecht tegen zichzelf in het duel met Go Ahead Eagles. Nadat de Ajacieden met 2-0 de rust in gingen, ging het bergafwaarts voor de ploeg van Fred Grim. Na rust kregen ze nog twee kansen op de 3-0, maar daarna maakt de uitploeg de dienst uit in Amsterdam. Binnen een tijdbestek van een kwartier kreeg Ajax twee goals om de oren en moeten ze hopen dat de Eagles niet de 3-2 maken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.