Frenkie de Jong heeft een mooie rol van betekenis gespeeld in de Spaanse topcompetitie. In het uitduel van zijn club FC Barcelona bij het eveneens hoog staande Villarreal liet de Nederlandse middenvelder zich gelden. Hij zag ploeggenoot Lamine Yamal slachtoffer én held worden vlak voor de korte winterstop in La Liga.

Koploper FC Barcelona heeft ook het uitduel met nummer 4 Villarreal in winst omgezet: 0-2. Zo zegevierden de Catalanen voor de achtste keer op rij in de competitie. De voorsprong op Real Madrid is bij het ingaan van de korte winterstop 4 punten. Raphinha opende in de twaalfde minuut de score voor de bezoekers, uit een strafschop die hij zelf had verdiend. Iets later trof de Braziliaan de lat met een schot van grote afstand.

Tackle van achteren op Yamal

In de rest van de eerste helft kreeg Villarreal kansen, maar er ging onder meer een streep door een eigen treffer van Jules Koundé vanwege buitenspel. Ruim vijf minuten voor rust benadeelde verdediger Renato Veiga de thuisploeg door Lamine Yamal van achteren neer te halen, wat hem rood opleverde.

Assist van Frenkie de Jong

Na ruim een uur verdubbelde het toptalent van Barcelona de voorsprong na terugleggen van aanvoerder Frenkie de Jong. Ook met tien man kreeg Villarreal nog goede mogelijkheden op een treffer, maar Barça-doelman Joan García verrichtte goede reddingen. Daardoor gaan de drie punten mee naar Catalonië, waar tijdens de feestdagen niet gevoetbald wordt maar vooral genoten. In Spanje kennen ze ook een winterstop, maar dan een hele korte. Al snel in het nieuwe jaar staan de wedstrijden weer op de planning.

Korte winterstop

FC Barcelona komt op 3 januari weer in actie. Dan wacht de stadsderby bij Espanyol. Achtervolger Real Madrid speelt dan een dag later weer, thuis tegen Real Betis. De Koninklijke was zaterdagavond nog met 2-0 te sterk in eigen huis tegen Sevilla.

