Frenkie de Jong heeft een mooie avond beleefd met FC Barcelona. De Spaanse topclub rekende in eigen huis met 2-1 af met Real Sociedad en neemt daarmee de koppositie in La Liga overgenomen van aartsrivaal Real Madrid. Lamine Yamal was maar weer eens de gevierde man.

Barcelona, met De Jong in de basis, kon profiteren van de zeperd van Real Madrid tegen stadgenoot Atlético, maar kwam tegen Real Sociedad na een half uur door een spaarzame tegenaanval op achterstand. Álvaro Odriozola, die in het verleden uitkwam voor Real Madrid, tikte raak na een voorzet van Ander Barrenetxea. Jules Koundé maakte vlak voor rust gelijk met een kopbal na een corner.

Yamal belangrijk bij rentree

Yamal, die de afgelopen weken ontbrak door een liesblessure, maakte na bijna een uur zijn rentree en was direct van levensbelang voor zijn ploeg. Met een fraaie passeeractie en afgemeten voorzet stelde hij een minuut later spits Robert Lewandowski in staat de 2-1 te maken.

Barcelona dacht even later ook de 3-1 te maken via Yamal, maar hij bleek buitenspel te staan. In de slotfase ontsnapten de Catalanen nog toen Sociedad-speler Takefusa Kubo vanaf de rand van de zestien snoeihard de lat raakte. Lewandowski schoot even later aan de andere kant ook nog op de lat.

Barcelona neemt koppositie over

Barcelona profiteerde zodoende van de oorwassing die de aartsrivaal zaterdag kreeg. Real Madrid leed zaterdag bij stadgenoot Atlético Madrid een pijnlijke 5-2 nederlaag. Dat was voor de ploeg van Xabi Alonso pas het eerste puntenverlies van het seizoen, maar dat kost ze wel direct de koppositie. FC Barcelona heeft nu een voorsprong van 1 punt op de aartsrivaal uit de hoofdstad. De ploeg van Hansi Flick speelde tot dusverre één keer gelijk en won de andere zes duels.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.